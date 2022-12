X Factor 2022, stasera semifinale: ospiti e anticipazioni

Francesca Michielin conduce la semifinale di “X Factor 2022”. Strutturata in due manche, vedrà i concorrenti duettare con artisti di fama e, successivamente, eseguire brani a loro scelta. I risultati delle esibizioni decreteranno i finalisti di questa edizione. Come sempre indispensabili le voci dei quattro giudici: Dargen D’Amico, Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi.

X Factor 2022 - Anticipazioni puntata del 1° dicembre

In onda oggi 1° dicembre su Sky Uno, la semfinale di “X Factor 2022” segna l’ultimo appuntamento al Teatro Repower di Milano: la finale avrà infatti luogo giovedì 8 dicembre presso il forum di Assago (Milano).

La scorsa puntata ha visto l’eliminazione di due concorrenti: Joelle, del team Rkomi, e i Disco Club Paradiso, del Team Dargen D’Amico; questi ultimi hanno fatto le valigie dopo un ballottaggio finale con Tropea.



L’odierna puntata è strutturata in due manche di cover. La prima vede i concorrenti ancora in gara duettare con famosi artisti della nostra scena musicale.

Beatrice Quinta con Morgan; Linda con Federico Zampaglione; gli Omini con i Baustelle; i Santi Francesi con i Coma Cose; i Tropea con Donatella Rettore.

La seconda manche si basa su brani scelti direttamente dai concorrenti: Beatrice Quinta ha scelto “Teorema” di Marco Ferradini; Linda “Waves” di Dean Lewis; gli Omini “Song 2” dei Blur; i Santi Francesi “When You Were Young” dei The Killers; i Tropea “Qualcosa di grande” dei Lunapop.

La semifinale di “X Factor 2022” ospita una delle maggiori rivelazioni del 2022: Tananai. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Sesso occasionale”, è stato tra i protagonisti – insieme al giudice Fedez e a Mara Sattei – del tormentone estivo “La dolce vita”. Lo scorso venerdì è uscito il suo album di debutto.

Ospite di puntata è anche Kae Tempest. Poeta e rapper, incensato dalla critica mondiale e precedentemente noto come Kate Tempest, nel 2022 ha pubblicato l’album “The Line is a Curve”. La partecipazione al talent di Sky è una giusta occasione per conoscere l’artista britannico.

Dove vedere X Factor 2022 (1° dicembre 2022)

La semifinale di X Factor va in onda oggi, 1° dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile in live streaming su Now Tv - per gli abbonati al servizio - e, on demand, su Sky Go.