X Factor 2022, questa sera due eliminazioni: le anticipazioni

Su Sky Uno va in onda il terzo appuntamento con i Live di “X Factor 2022”. Per l’occasione, gli eliminati sono ben due. Condotta da Francesca Michielin, la serata vede esibirsi sul palco del teatro Repower di Milano due ospiti: Sangiovanni e l’inglese Yungblud.

X Factor 2022 – Anticipazioni puntata del 10 novembre

Dopo l’eliminazione di Matteo Siffredi, componente del team di Ambra Angiolini, la scorsa settimana abbiamo visto l’esclusione di Iako, del roster targato Rkomi. Per molti una grande sorpresa, che dimostra però l’imprevedibilità della competizione. Nella puntata in onda oggi, 10 novembre, su Sky le eliminazioni saranno ben due. Ma facciamo un po’ di ordine.

Il terzo appuntamento con i Live di “X Factor 2022” va in onda, come di consueto, dal Teatro Repower di Milano ed è condotto da Francesca Michielin. Mentre la scorsa puntata aveva come filo conduttore l’MTV Generation, la scelta dei brani di questa settimana non segue uno specifico tema.

Ambra Angelini ha scelto “Luna” dei Verdena per i Tropea e Tropea e “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli per Lucrezia;

Dargen D’Amico ha assegnato “Laura non c’è” di Nek ai Disco Club Paradiso, “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti a Beatrice Quinta e “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco a Matteo Orsi;

Fedez ha selezionato “Still Don’t Know My Name” di Labirinth per Linda, “I’ Te Vurria Vasà”, canzone tradizionale napoletana, per Dadà e “Brainstorm” degli Arctic Monkeys per gli Omini;

Rkomi ha scelto “Summertime Sadness” di Lana Del Rey per Jo?lle e “Ti voglio” di Ornella Vanoni per i Santi Francesi.

Chi saranno i due eliminati della serata?



Il super ospite internazionale di questo appuntamento è Yungblud, nuova star della scena musicale britannica, che presenta il singolo “Tissues”.

“Yungblud”, album ominimo uscito lo scorso 2 settembre, ha debuttato in prima posizione nelle classifiche di UK, Australia, Irlanda e Nuova Zelanda.

Il secondo ospite di questa serata è invece una giovane star di casa nostra: Sangiovanni, sulla cresta dell'onda grazie al suo ultimo singolo, dal titolo “Fluo”.

Dove vedere X Factor 2022 (10 novembre 2022)

La terza serata con i Live di X Factor va in onda oggi, 10 novembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è disponibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go.