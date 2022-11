X Factor 2022, questa sera arrivano gli inediti: ospiti e anticipazioni

Quarto appuntamento con i Live di “X Factor 2022”. In onda oggi su Sky Uno e condotta da Francesca Michielin, la serata vedrà gli otto concorrenti in gara proporre i loro inediti: un momento chiave per comprendere le capacità degli artisti, al di là delle singole esibizioni. La cantante Giorgia è l’ospite della puntata.

X Factor 2022 - Anticipazioni puntata del 17 novembre

La puntata della scorsa settimana è costata cara a due concorrenti della sedicesima edizione “X Factor”: sono stati due gli artisti costretti a lasciare la competizione del talent musicale. Hanno fatto le valigie Dadà, del team Fedez, e Matteo Orsi del roster di Dargen D’Amico, sconfitto al ballottaggio dai Tropea, band della squadra di Ambra Angiolini.

Quello che va in onda oggi, 17 novembre, è il quarto appuntamento con i Live dello show di Sky al quale i quattro giudici si presentano perfettamente allineati: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi hanno tutti, al momento, due artisti ciascuno.

Una serata speciale perché per i concorrenti ancora in gara possono finalmente presentare i proprio inediti. Un momento particolarmente significativo in grado di fornire maggiori indicazioni in vista della finale dell’8 dicembre.

Per il team Fedez, Linda presenterà “Fiori sui balconi” e gli Omini “Matto";

per la squadra di Ambra, Lucrezia riproporrà “Molecole” (già ascoltata alle audition) e i Tropea “Cringe inferno”;

per il roster di Dargen D’Amico, i Disco Club Paradiso proporranno “DCP” e Beatrice Quinta “Se$$o” (già eseguita alle audition);

per la squadra di Rkomi, i Santi Francesi porteranno “Non è così male” e Jo?lle “Sopravvissuti”.

Super ospite della serata è Giorgia, da anni tra le voci più amate della musica italiana. La cantante presenterà il suo ultimo singolo “Normale”, anticipazione di un nuovo album di inediti di prossima uscita.

Dove vedere X Factor 2022 (17 novembre 2022)

Il quarto appuntamento con i Live di X Factor va in onda oggi, 17 novembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre disponibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go.