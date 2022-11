X Factor 2022, stasera altre due eliminazioni: ospiti e anticipazioni

Quinto appuntamento con i Live di “X Factor 2022”. Francesca Michielin conduce una serata ricca di emozioni, strutturata in due manche al termine delle quali verranno annunciate due eliminazioni. Ospiti di questo appuntamento sono il rapper Lazza e la cantante di origini armene Rosa Linn.

X Factor 2022 - Anticipazioni puntata del 24 novembre

Reduci dalla puntata dedicata alla presentazione degli inediti, con l’eliminazione di Lucrezia (del roster di Ambra Angiolini), il nuovo appuntamento con “X Factor” si presenta denso e significativo, sia per quanto concerne le canzoni proposte che per il momento delle due eliminazioni.

I concorrenti ancora in gara devono misurarsi con due manche.



Nella prima lo show ripropone la cosiddetta “giostra”. Qui gli artisti si esibiscono in medley che comprendono canzoni precedentemente già eseguite: nel roster di Ambra Angiolini, i Tropea propongono la loro versione di “Asilo Republic” di Vasco Rossi; in quello di Dargen D’Amico, Beatrice Quinta canta “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti e i Disco Club Paradiso “Salirò” di Daniele Silvestri; in quello di Fedez ,Linda interpreta “Chasing Cars” degli Snow Patrol e gli Omini “No Sleep Till’ Brooklyn” dei Beastie Boys; in quello di Rkomi, Jo?lle si esibisce in “I’m With You” di Avril Lavigne.e i Santi Francesi in “Creep” dei Radiohead.

Al termine di questa prova viene annunciata una eliminazione.



Gli artisti affrontano a quel punto una seconda manche che vede in scena un’orchestra filarmonica di 30 elementi che accompagna le loro performance. Le canzoni che da ascoltare sono: “Running Up That Hill” di Kate Bush (per Linda), “Bitter Sweet Symphony” dei The Verve (Omini), “Somebody That I Used To Know” di Gotye feat. Kimbra (Santi Francesi), “Una Poesia Anche Per Te (Life Goes On)” di Elisa (Jo?lle), “Song to Say Goodbye” dei Placebo (Tropea), “Cuore Matto” di Little Tony (Disco Club Paradiso) e “Don’t Stop Believin’” dei Journey (Beatrice Quinta). Da escludere, ovviamente il brano del concorrente eliminato. Al termine di questa seconda manche viene annunciata la seconda eliminazione della serata



Ospite della nuova puntata di "X Factor 2022" è Lazza, protagonista assoluto della recente scena musicale italiana: nato nel a Milano nel 1994 con il nome di Jacopo Lazzarini, rapper e pianista, ha all'attivo 33 dischi di platino e 35 dischi d’oro. Vendite e ascolti da capogiro, è attualmente impegnato in un tour che fa tappa in diverse località europee.

Altra ospite della serata è Rosa Linn. Classe 2000, la cantante armena ha partecipato all'ultimo Eurovision Song Contes. La sua canzone "Snap" è diventata un tormentone, con oltre mezzo miliardo di stream complessivi. Dati destinati a crescere ulteriormente.

Dove vedere X Factor 2022 (24 novembre 2022)

Il quinto appuntamento con i Live di X Factor va in onda oggi, 24 novembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche su Now Tv - per gli abbonati al servizio - e, on demand, su Sky Go.