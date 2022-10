X Factor 2022, anticipazioni e ospiti di questa sera

Ha inizio oggi, 27 ottobre, la vera e propria competizione di X Factor 2022. Francesca Michielin conduce infatti la prima puntata degli attesissimi Live di questa sedicesima edizione. I giudici Ambra Angiolini, Darden D’Amico, Fedez e Rkomi sono pronti e con loro i concorrenti che si sfideranno per il titolo di campione. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della serata.

X Factor 2022 – Anticipazioni puntata del 27ottobre

La puntata di X Factor trasmessa il 27 ottobre in prima tv su Sky Uno segna, per il talent musicale, il vero e proprio inizio della gara, quello dei Live Show. Dopo il casting, le audizioni, i bootcamp e le last call, sono rimasti in 12 concorrenti, tre per ognuno dei giudici della sedicesima edizione: Ambra Angiolini, Darden D’Amico, Fedez e Rkomi. Francesca Michielin conduce “X Factor” ad 11 anni di distanza dalla sua vittoria. La produzione ha precisato da tempo che questa sarebbe stata l’edizione del pubblico: dopo qualche annata caratterizzata da precauzioni dovute alla pandemia di Covid-19, la platea del Teatro Repower di Assago è posto a stretto contatto con i giudici e gli artisti che di volta in volta si esibiscono.

Nella prima puntata dei Live ognuno dei concorrenti (cantanti o band) si esibisce in una cover. Oltre a confermare o meno le buone impressioni precedentemente avute, questo appuntamento è importante anche per misurare il carattere degli artisti, messi sotto pressione dalle circostanze e – scelti tra una quantità enorme di candidati – responsabilizzati da una grande vetrina.

Gli ospiti della puntata sono Elisa, che si esibisce in un set esclusivo con una speciale anticipazione. L'amata cantautrice è accompagnata da Durdust (al pianoforte) è offre, in anteprima, un assaggio del suo spettacolo “An intimate night”, in partenza dal 1° dicembre con una tournée nei teatri. Il produttore e musicista Dardust propone anche un suo medley, estratto dall'album “Duality”, in uscita il 28 ottobre.

Dove vedere X Factor 2022 (27 ottobre 2022)

La prima puntata dei Live di X Factor va in onda oggi, 27 ottobre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go.