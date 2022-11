X Factor 2022, Morgan super ospite di questa sera: le anticipazioni

La seconda puntata dei Live di “X Factor 2022” si preannuncia molto densa. A fare notizia è la presenza di Morgan: lo storico ex giudice dello show, personaggio molto chiacchierato, si esibisce come super ospite. Ai concorrenti sono invece state assegnate brani iconici della MTV Generation. Ecco tutto il programma della serata.

X Factor 2022 – Anticipazioni puntata del 3 novembre

L’esordio della fase dei Live di “X Factor 2022” ha visto, la scorsa settimana, l’eliminazione di Matteo Siffredi, componente del roster di Ambra Angiolini

La nuova puntata dello show di Sky è dedicata dedicato alla MTV Generation: i quattro giudici hanno assegnato ai membri dei loro team alcuni dei più celebrati brani tra quelli che hanno fatto la storia dell’iconica rete televisiva. L’occasione sono gli imminenti MTV EMA 2022 di Dusseldorf (13 novembre) e per l’occasione saranno presenti in studio alcuni Vj che hanno segnato l’epoca d’oro di Mtv.



Ambra ha assegnato “Ray of Light” di Madonna ai Tropea e “Barbie Girl” degli Aqua a Lucrezia;

Dargen D’Amico ha scelto “Salirò” di Daniele Silvestri per i Disco Club Paradiso, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica per Beatrice Quinta e “Take On Me” degli a-ha per Matteo Orsi;

Fedez ha optato per “Chasing Cars” degli Snow Patrol per Linda, “Toxic” di Britney Spears per Dadà e “No Sleep Till Brooklyn” dei Beastie Boys per gli Omini;

Rkomi ha selezionato “Creep” dei Radiohead per i Santi Francesi, “Hyperballad” di Björk per Iako e “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani per Jo?lle.

Condotta dalla cantante Francesca Michielin, la puntata di questa sera è molto attesa anche perché segna il ritorno di Morgan, in veste di superospite. Indimenticato giudice delle prime edizioni del talent show, il musicista propone uno dei suoi pezzi più significativi, “Altrove”, e omaggia David Bowie, suo idolo indiscusso.

Ad arricchire l’atmosfera c’è il numeroso e caloroso pubblico del Teatro Repower di Assago

Dove vedere X Factor 2022 (3 novembre 2022)

La nuova puntata dei Live di X Factor va in onda oggi, 3 novembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è visibile anche su Now Tv - per gli abbonati al servizio - e, on demand, su Sky Go.