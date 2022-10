X Factor 2022, anticipazioni della puntata di questa sera

Francesca Michielin conduce una nuova puntata della sedicesima edizione di X Factor. Siamo arrivati alla fase delle Last Call, fondamentale momento per scoprire tutti gli artisti che potranno - secondo l’insindacabile giudizio di Ambra Angiolini, Darden D’Amico, Fedez e Rkomi - accedere ai Live Show. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata di Sky.

X Factor 2022, anticipazioni puntata del 20 ottobre

Puntata straordinaria la nuova di “X Factor 16” che oggi, 20 ottobre, giunge al fondamentale momento delle Last Call. Alla fine dei giochi saranno stati scelti dai giudici i protagonisti assoluti di questa edizione, ovvero coloro che avranno accesso alle ambitissime serate dei Live Show. La grande novità di questa edizione è che all’ “ultima chiamata” è invitato anche il pubblico. E dunque, se la porta d’accesso alle fasi finali del talent era fino alla scorsa edizione riservata soltanto ai giudici, da quest’anno gli spettatori dell'Allianz Cloud di Milano fanno da testimoni alle decisioni di Ambra Angiolini, Darden D’Amico, Fedez e Rkomi. I giudici siedono, come al solito, sulle rispettive sedie. Nel corso della puntata le rose dei quattro roster, formate nelle due precedenti puntate, quelle dei Bootcamp, saranno ridotte e, per ogni squadra, resteranno soltanto tre concorrenti. Nell’ultima esibizione ognuno degli artisti ha il compito di esibirsi al cospetto del proprio giudice (e a un suo ospite) per accaparrarsi la partecipazione ai Live. Ricordiamo, a questo

punto, gli artisti che si giocheranno i posti per la fase finale.

Per Ambra Angiolini : I Tropea, Lucrezia Fioritti, Cecilia Quaranta, Matteo Siffredi, I Nervi e Francesca Rigoni.

Per Dargen d’Amico: Matteo Orsi, Disco Club Paradiso, Beatrice Maria Visconti, Martina Baldaccini e Luigi Baldi, Cinzia Zaccaroni.

Per Fedez: Gaia Eleonora Cipollaro, Gli Omini, Wiat Ait Bakrim, Marco Zanini, Filippo Ricchiardi e Linda Riverditi.

Per Rkomi: Delì Lin, Santi Francesi, Jacopo Rossetto, Giorgia Turcato, The Violet End e Manal Harchiche.

Gli Omini (team Fedez) e i Disco Club Paradiso (team Dargen D’Amico) sono stati già ammessi ai Live: come unici gruppi superstiti dei rispettivi team, il regolamento, che vuole almeno una band nella fase finale del programma, li promuove in modo diretto ai Live.

Dove vedere X Factor 2022

La nuova puntata di X Factor va in onda oggi, 20 ottobre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Le puntate del talent show sono visibili anche su Now Tv - per gli abbonati al servizio - e, on demand, su Sky Go.