X Factor 202, anticipazioni puntata di questa sera

Condotta dalla cantante Francesca Michielin, la sedicesima edizione di X Factor presenta questa sera la seconda metà della fase dei Bootcamp. Dopo aver visto la formazione delle squadre di Rkomi e Fedez, stasera tocca ad Ambra Angiolini e a Dargen D’Amico. Leggiamo le anticipazioni della nuova puntata, in onda il 13 ottobre su Sky.

X Factor 2022 – Anticipazioni puntata del 13 ottobre

La scorsa settimana è andata in onda la prima delle due puntate di “X Factor 2022” dedicate alla fase dei Bootcamp. Oggi, 13 ottobre, vediamo dunque il compimento di questo step, porta d’ingresso per le successive Last Call. Se nella precedente puntata sono stati protagonisti i roster di Rkomi e di Fedez, stavolta tocca a Dargen D’Amico e ad Ambra Angiolini. Per prepararci al meglio alla puntata di questa sera, una rinfrescata sulla formula è d’obbligo. Ogni giudice ha a disposizione 12 dei talenti selezionati nel corso delle audizioni.

Nella puntata dei Bootcamp i ragazzi scopriranno innanzitutto a quale dei giudici sono stati assegnati. Per ciascuna delle squadre ci sono a sei posti da assegnare. Seduti i primi sei artisti, a partire dalla settima performance - e fino alla dodicesima – un concorrente può prendere o meno il posto di uno dei concorrenti seduti. Il cosiddetto switch può essere scelto solo ed esclusivamente dal giudice a cui sono stati assegnati gli artisti di turno. Non mancheranno in questa puntata sorprese e delusioni, così come inevitabili risulteranno alcuni accenni polemici.

Al momento i concorrenti che hanno già passato il turno sono: per la squadra di Rkomi, Delì Lin, Manel, The Violet End (band), Jacopo Rossetto, Santi Francesi (duo), Giorgia Turcato (nome d’arte: Didì) ;per la squadra di Fedez, Filippo Ricchiardi, Marco Zanini, Wiem, Gaia Eleonora Cipollaro (nome d’arte: Dadà), Linda Riverditi, Gli Omini (band).

Dove vedere X Factor 2022

La nuova puntata di X Factor va in onda oggi, 13 ottobre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il talent show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go.