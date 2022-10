Dopo le tre puntate dedicate alle audizioni, X Factor 2022 approda alla fase dei Bootcamp. 48 concorrenti suddivisi in quattro roster, uno per ognuno dei giudici. Ma soltanto cinque artisti per squadra saranno ammessi allo step delle Last Call. Leggiamo qualcosa in più sul nuovo appuntamento dello show.

X Factor 2022 – Anticipazioni puntata del 6 ottobre

X Factor 2022 si è aperto con tre puntate tutte dedicate alle audizioni, fondamentali nel cammino di ogni aspirante concorrente. Oggi, 6 ottobre, viene inaugurata una nuova e fondamentale tappa, ovvero quella dei Bootcamp. La giuria composta da Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Fedez e Rkomi ha, nelle prime puntate, assegnato un minimo di tre "sì" a 48 esibizioni. Tutti coloro che hanno passato il primo turno devono adesso confrontarsi con i temibili Bootcamp. Questo secondo step è così strutturato: innanzitutto i magnifici 48 vengono divisi in quattro roster: uno per giudice, mantenendo la formula dello scorso anno, che non prevede una suddivisione per età e/o genere.

Dopo aver formato i quattro roster (ciascuno di 12 cantanti o band), di volta in volta i quattro giudici ascoltano tutti i "loro" artisti. Sul palco sono posizionate cinque sedie. Tutti quelli che riescono a conquistare l'approvazione del proprio giudice vanno ad occupare una delle sedie, ma le successive esibizioni possono scalzare uno dei cinque artisti già seduti. Terminate tutte le performance, per ogni roster troviamo 5 concorrenti selezionati. Ma non è tutto perchè i giudici possono a quel punto effettuare uno switch e, dunque, sostituire uno dei prescelti con un'artista precedentemente scartato. Terminato il Bootcamp, tutti coloro che hanno superato questa dura fase accedono alle Last Call, ultimo chiave di accesso per i Live.

Dove vedere X Factor 2022 (6 ottobre 2022)

La nuova puntata di X Factor va in onda oggi su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go.