X Factor: il video di Fedez che canta T'appartengo è esilarante

X-Factor 2022 è stato vinto dai Santi Francesi. Ma a far parlare, quasi di più del successo del duo, è l'esibizione di Ambra Angiolini con T'appartengo. Una messa in scena pazzesca in cui la giudice ha cantato la sua hit circondata da ballerini.

Il pubblico è letteralmente impazzito, ma anche Fedez non ha saputo trattenere la gioia e così con una diretta su Instagram si è inquadrato durante lo spettacolo. Quello che i suoi follower hanno visto è stato molto apprezzato tanto che un estratto della diretta sta facendo il giro dei social. Fedez che abbraccia con Rkomi seduto di fianco a lui e canta a squarciagola con tanto di ondeggiamento a destra e sinistra.

Anche Chiara Ferragni ha commentato uno dei vari video, quello condiviso da Trash Italiano: "Io come loro nel pubblico". E effettivamente l'influencer nelle sue storie Instagram ha condiviso il momento dello show di Ambra. I commenti sotto al video sono moltissimi alcuni che prendono in giro i due giudici per l'esaltazione di uno e il lasciarsi trascinare dell'altro, alcuni invece hanno voluto lanciare delle vere e proprie frecciatine a Fedez: "Almeno qui non canta in playback" o ancora "Si sente che non ha l'autotune".

