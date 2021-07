X Factor: ecco quando inizierà il programma

I profili social di X-Factor oggi hanno vissuto ore molto frenetiche: è stata ufficializzata la data d'inizio del programma. Per la prima volta sarà condotta da Ludovico Tersigni, dopo l'abbandono di Alessandro Cattelan.

X Factor 2021: ecco quando inizia

L'edizione del talent andrà in onda a partire dal 16 settembre (su Sky e NowTv), con alcune grandi novità. Oltre al cambio alla conduzione anche la decisione di abolire le categorie. La giuria però non cambierà ci saranno quindi: Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma Marrone. Questa edizione sarà caratterizzata da una importante novità: l'abolizione delle categorie.

"Saremo i primi nel mondo a farlo, è giusto così: basta limiti, basta ghettizzarsi, soprattutto nell’arte, quando si è veramente liberi si vivono emozioni ed esperienze molto più profonde".

Queste le parole di Ludovico Tersigni nel video che descrive la decisione del programma di abolire le distinzioni. Sarà interessante vedere come verranno composte le squadre visto che non esisteranno più le divisioni tra Under Donne, Under Uomini, Band e Over. Unico dato certo ogni giudice potrà scegliere come comporre il proprio schieramento.