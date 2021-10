Ddl Zan ad X Factor, Emma: "Pagina brutta della storia". Mika: "Non è l'Italia che amo"

Emma e Mika a sostegno del ddl Zan in apertura del primo Live di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle, in diretta dal palco del Teatro Repower. In apertura i due giudici hanno voluto dedicare un loro pensiero a sostegno del ddl Zan, bloccato in Senato in questi giorni, proprio mentre a Roma e Milano sono scesi in piazza migliaia di manifestanti a favore del disegno di legge.

La protesta di Emma

Subito dopo lo spettacolare opening che ha visto i 4 giudici entrare in scena sulle note di alcuni dei brani più famosi della storia della musica, Emma ha preso la parola: "Mi dispiace di non poter festeggiare questa sera un passo avanti che aspettavamo e che riguarda tutti noi perché riguarda i diritti di tante persone. Le immagini che abbiamo visto ieri in Senato, quando è stato definitivamente bloccato il percorso del DDL Zan, sono state imbarazzanti e rimarrà una brutta pagina della nostra storia”.

Riferendosi alle urla e all’esultanza da stadio che si è levata dai banchi del centro destra ha poi aggiunto: "Dicendo questo credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi al tavolo, in un programma che si è sempre impegnato e battuto contro ogni forma di discriminazione".

Mika: "Non è l'Italia che amo"

"Quello che abbiamo visto ieri non è l'Italia che io amo - ha aggiunto Mika - e soprattutto non è l’Italia che mi ha accolto e difeso in questi anni. Ma penso che la fuori c’è l’Italia che è capace di amare ed accogliere. Ed è quell’Italia che io scelgo e voglio continuare a credere”.

Tutti contro il Senato, da Clerici a Matano a Ferragni

Emma e Mika non sono certo i primi volti pubblici a protestare contro la mancata approvazione del Ddl Zan. Tra questi ricordiamo senza dubbio Chiara Ferragni, che ha parlato di "Paese governato da pagliacci", Antonella Clerici, che in diretta su Rai Uno ha definito la vicenda "una occasione persa" e, soprattutto, Alberto Matano, giornalista e conduttore della Vita in Diretta che ha deciso di fare coming out proprio per denunciare gli episodi di omofobia di cui è stato vittima in passato.