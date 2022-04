X Factor 2022: potrebbe tornare Fedez, Emma "eliminata"

La nuova edizione di X Factor è alle porte e quindi iniziano i primi totonomi per scoprire chi saranno i giudici. Secondo le prime indiscrezioni potrebbero esserci grandi novità, visti gli ascolti quasi tragici del 2021 (colpa anche del calo degli abbonamenti). Se in Gran Bretagna, paese dove X Factor è nato, il programma ha chiuso l'anno scorso in Italia invece si punta sul rinnovo.

Nel 2021 la giuria era formata da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika e lo show era condotto dall'attore Ludovico Tersigni, dopo l'abbandono di Alessandro Cattelan (che poi ha scelto di partecipare come concorrente ad un altro X Factor).

Chi saranno i giudici di X Factor 2022

Secondo il settimanale Chi, Emma non sarà più una dei giudici sarebbe stata "eliminata", ma le notizie non finisco qui. La produzione starebbe lavorando ad un ritorno di Fedez che così si troverebbe a lavorare, di nuovo, fianco a fianco con Manuel Agnelli: "Il cast è in evoluzione; punto fermo, al momento, Manuel Agnelli. E si auspica un ritorno di Fedez".

Nessuna informazione precisa su Ludovico Tersigni, però è possibile che non venga riconfermato.