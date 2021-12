X Factor 2021, tornano i Maneskin: la band super ospite della serata finale

Giovedì 9 dicembre si saprà chi tra gIANMARIA, Fellow, Baltimora e i Bengala Fire vincerà X Factor 2021. A un passo dal sogno di gloria, è terminata invece l’esperienza di Erio, eliminato nello scontro con Baltimora durante la semifinale, con i giudici che hanno scelto l’artista della squadra di Hell Raton.

Una serata finale che si preannuncia ricca di spettacolo quella che si terrà al Forum di Assago, per l’elezione del vincitore, ma non solo: super ospiti dello show saranno, infatti, i Maneskin che torneranno sul palco da cui, nel 2017, è partito tutto: un successo su ogni fronte, che ha portato la band romana dalla vittoria del Festival di Sanremo a quella dell’Eurovision fino a scalare le classifiche di tutto il mondo e ad aprire un concerto dei Rolling Stones. "La band dei record torna in Italia, sul nostro palco. Non potremmo essere più orgogliosi" si legge sugli account ufficiali di X Factor che quattro anni fa diede il via a una carriera in continua ascesa. Oltre ai Maneskin, ospiti della serata finale di X Factor 2021 saranno anche i Coldplay, gruppo che è stato superato proprio dalla band nostrana nella categoria miglior gruppo rock agli Mtv European Music Awards 2021 di Budapest.

? BOOM ?

I @thisismaneskin alla Finale di #XF2021!

Hanno calcato i palchi di tutto il mondo e dominano le classifiche mondiali: la band dei record torna in Italia, sul nostro palco ?? ? Non potremmo essere più orgogliosi! pic.twitter.com/r3CcZuJl4G — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 2, 2021

Erio eliminato da X Factor 2021

Per quanto riguarda la gara, Erio è stato eliminato alla fine della serata che ha visto i concorrenti esibirsi con cover e duetti. Nella seconda manche Baltimora ha aperto con “Altrove” di Morgan, i Bengala Fire hanno puntato sul medley “Sunny Afternoon” dei The Kinks e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, gIANMARIA ha portato “Alexander Platz” di Milva, FELLOW “Dog Days Are Over” dei Florence and the Machine, mentre Erio “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead.

Al ballottaggio sono così finiti Baltimora ed Erio. Entrambi hanno cantato i loro inediti (“Altro” per Baltimora, mentre Erio ha scelto “Amore Vero”). Ad essere eliminato nella semifinale di X Factor 2021 è stato Erio, concorrente del roster di Manuel Agnelli.