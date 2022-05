Stop a X Factor e Italia's Got Talent? Il commento di Sky

X Factor va in onda ancora il prossimo autunno con la 16esima edizione. Il ritorno di Fedez, il debutto di Ambra Angiolini, l'addio di Manuel Agnelli come giudice del talent sono tra le novità del programma già rese note nei giorni scorsi e adesso affiancate da quella secondo cui la prossima potrebbe essere l’ultima edizione di X Factor, almeno su Sky.

A riportare l'indiscrezione è il sito Tv Blog che racconta il motivo per cui l'azienda televisiva avrebbe maturato la decisione: "Questo programma costa troppo e non rende quanto costa" si legge nell'articolo che argomenta descrivendo la situazione di Sky che, non avendo più tutto il calcio come una volta, non potrebbe più sobbarcarsi il peso di uno show costoso come X Factor. Per le stesse ragioni il destino sarebbe uguale a quello di Italia's got talent che, migrato qualche anno fa da Canale 5 a Sky, su Tv8 non raggiunge gli stessi ascolti di Tu si què vales su Canale 5.

La replica di Sky

La notizia così riportata ha immediatamente fatto il giro della rete, suscitando le perplessità del pubblico che in massa si è chiesto quale sorte toccherà a due programmi così popolari, se verranno prodotti da altre emittenti generaliste o scompariranno effettivamente, almeno per ora, dai palinsesti televisivi.

Sky e Freemantle hanno così contattato Tv Blog dichiarando che "non confermano" queste indiscrezioni. Non resta, dunque, che attendere di conoscere le reali intezioni dell'azienda sul futuro di X Factor e Italia's Got Talent che, almeno per il prossimo anno, sono comunque confermati.