X Factor, Linda Riverditi canta Coraline dei Maneskin: Ambra in lacrime, Damiano le scrive

Silenzio e lacrime, ieri sera, davanti all'esibizione di Linda Riverditi alla prima Audition di X Factor. La giovane cantante piemontese ha portato sul palco una versione molto intima di 'Coraline', brano dei Maneskin, eseguito al pianoforte.

Una performance intensa che ha emozionato anche Damiano David. Il frontman dell'amata rockband ha seguito la puntata e oggi ha scritto un messaggio per lei su Twitter, ricondividendo il video: "Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio". Anche Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano, ieri sera aveva scritto: "Grazie Linda, brividi ovunque":

Le lacrime di Ambra

Standing ovation dopo la performance di Linda e quattro sì da parte dei giudici. Tra tutti, Ambra la più colpita. L'attrice non ha trattenuto le lacrime durante l'esibizione, travolta da tanta intensità e dalle parole che sembravano cucite addosse alla ragazza: "C'è veramente poco da dire, in realtà si è sentito tutto quello che ci hai raccontato, ma soprattutto quello che non ci hai raccontato. La tua fortuna secondo me è che non hai paura di sentire e quindi continua a farlo. E' stato un viaggio fantastico". Emozionato anche Fedez: "Credo che tu abbia mostrato la grande differenza tra l'incoscienza e la consapevolezza artistica, perché prendere un brano della band con il frontman più forte del momento e farlo proprio, vuol dire che non solo sei brava ma che c'è maturità artistica". Linda, commossa, ha ringraziato i giudici e sui social per lei è stato un tripudio di complimenti. Questa edizione di X Factor è appena iniziata e c'è già una stella.