X Factor 2022, stasera in tv: anticipazioni seconda puntata

Giunto alla seconda puntata, X Factor 2022 scalda i motori. Dopo il successo della prima puntata oggi, 22 settembre, ci aspetta il secondo appuntamento (di tre) con le audizioni, biglietto da visita necessario per sognare il palco dello show. Leggiamo cosa ci aspetta questa sera su Sky.

X Factor 2022 – Anticipazioni puntata del 22 settembre

Trasmessa il 15 settembre, la prima puntata della sedicesima edizione di X Factor ha presentato una giuria tutta nuova: Fedez, già indimenticato giudice e ritorno graditissimo, più le novità assolute Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Abbiamo inoltre visto la prima grande carrellata sui nuovi talenti: coloro che aspirano ad entrare sul palco dello show.

Oggi, 22 settembre, va in onda la seconda delle tre puntate delle audizioni. Tanti concorrenti che al cospetto dei quattro giudici daranno tutto loro stessi per accaparrarsi i "sì" necessari per passare allo step successivo del programma, quello dei Bootcamp: molti presenteranno brani dei loro artisti preferiti o canzoni, comunque, a loro congeniali; qualcuno azzarderà il jolly dell'inedito da lui stesso composto. Prima dell'esibizione vedremo i concorrenti interagire con Francesca Michielin, cantautrice e nuova conduttrice di X Factor, che con passione e sensibilità introduce gli artisti emergenti. Altro attesissimo ritorno è quello del pubblico: dopo i difficili anni dominati dalla pandemia per Covid-19, l’Allianz Cloud di Milano tornerà ad essere popolato da migliaia di persone, pronte ad infiammare un’atmosfera che, fin dalle prime esibizioni, si dimostrerà caldissima.

Dove vedere X Factor 2022

La seconda puntata di X Factor va in onda oggi su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go.