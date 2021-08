Il caso Yara Gambirasio diventa un film per Netflix con Alessio Boni

La tragica vicenda di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate scomparsa il 26 novembre del 2010 e ritrovata senza vita dopo tre mesi, sta per diventare un film per Netflix diretto dal regista Marco Tullio Giordana.

A commentare il film prodotto dalla TaoDue di Pietro Valsecchi è stato uno dei protagonisti, Alessio Boni, nel corso di un ‘intervista a La Stampa: "Presto sarò nel film Netflix di Marco Tullio Giordana sulla vicenda di Yara Gambirasio. Io interpreto un comandante dei Carabinieri, mentre Isabella Ragonese è il pubblico ministero Letizia Ruggeri. In sostanza è un film sull’indagine", ha anticipato l’attore.

"Non è facile entrare in una vicenda di cronaca così vicina, così drammatica, che ci ha coinvolto tutti" ha aggiunto ancora Boni, anticipando il racconto della pellicola che dunque sarà incentrata sulle capillari indagini che portarono a trovare prima il profilo genetico dell’assassino, ‘Ignoto 1’, e poi alla condanna definitiva all’ergastolo del muratore Massimo Bossetti che continua a dichiararsi innocente.

‘Yara’ (questo il titolo del film), uscirà a dicembre e, a causa pandemia, è stato girato non nella Bergamasca ma a sud di Roma, a Fiano Romano e Monterotondo. Ad interpretare Yara sarà la giovane attrice Chiara Bono. "Mi sono preoccupato che non fosse scossa, sono ruoli che spaventano. Ha talento, solarità, innocenza, voglia di vivere… Sono le caratteristiche che aveva Yara", aveva spiegato Marco Tullio Giordana al Corriere parlando dell’attrice protagonista.

Quanto ai genitori di Yara interpretati da Sandra Toffolatti e Mario Pirrello, Giordana aveva poi affermato: "Non li ho visti, non voglio star lì a rievocare un dolore e una sofferenza che non finiscono mai".