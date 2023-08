Yoga Radio Bruno Estate 2023, questa sera in tv: cantanti e scaletta della prima puntata

Parte oggi, 9 agosto 2023, dalle 21.15 su La5, "Yoga Radio Bruno Estate 2023", la nuova edizione della manifestazione organizzata dall'emittente radiofonica Radio Bruno. Alessia Ventura e Enzo Ferrari conducono la prima di quattro serate, all'insegna della musica più amata dalle nuove generazioni di italiani.

Yoga Radio Bruno Estate 2023: le anticipazioni

Chiusi i battenti delle kermesse musicali "Tim Summer Hits" e "Battiti Live", show targati rispettivamente Rai 2 e Italia 1, le canzoni che stanno caratterizzando l'odierna stagione estiva degli italiani continuano a risuonare nei palinsesti televisivi. Oggi, 9 agosto, ha inizio la programmazione dello "Yoga Radio Estate", versione 2023.

La manifestazione è organizzata da Radio Bruno (emittente radiofonica privata locale con sede a Carpi) e si è svolta tra giugno e luglio in quattro tappe registrate e in onda da questa sera su La 5 (canale 30 del digitale terrestre) . Le serate sono condotte dalla coppia formata da Alessia Ventura e Enzo Ferrari, che introducono molti degli artisti più amati dell'attuale scena musicale italiana. Il primo appuntamento è stato registrato nella città di Ferrara. Si prosegue, nelle prossime puntate, con le date di Piacenza, Carpi e Forlì.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 9 agosto

Gli artisti che si avvicenderanno sul palco nel corso della prima puntata di "Yoga Radio Bruno Estate 2023" sono:

Francesco Renga & Nek

Achille Lauro & Rose Villain

Mr.Rain

Sangiovanni

Tananai

Gaia

Tiromancino & Enula

Alfa

Matteo Romano

Luigi Strangis

Angelina Mango

Aiello

Benji e Finley

Aaron

Beatrice Quinta

Dove vedere Yoga Radio Bruno Estate 2023

La prima puntata di "Yoga Radio Bruno Estate 2023" va in onda mercoledì 9 agosto dalle 21.10 su La5 (canale 30 del digitale terrestre). Lo show musicale è visibile anche in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity. La5 è visibile inoltre sul canale 19 di TivùSat e sul canale 159 di Sky Italia.