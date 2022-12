"Your Christmas or mine?" è il film giusto da guardare proprio a Natale

Una scena del film

Il 2 dicembre su Prime Video è uscito Your Christmas or mine? (traduzione: il tuo Natale o il mio?), film britannico con Asa Butterfield (Sex Education, ma da piccolo è stato anche il protagonista del film Il bambino con il pigiama a righe) e Cora Kirk.

Come si intuisce già dal titolo, Your Christmas or mine? è un film a tema natalizio. Anzi, per essere più precisi, secondo noi è un film che bisognerebbe vedere proprio a Natale, tra il 24 e il 25 dicembre a seconda delle usanze di ognuno, e il perché lo spieghiamo in questa recensione, non prima però di averne sintetizzato la trama.

Di cosa parla "Your Christmas or mine?"

James e Hailey sono una giovane coppia di studenti che deve separarsi per Natale, perché ognuno andrà dalle rispettive famiglie. Ma siccome sono una giovane (e romantica) coppia, dopo che si sono salutati alla stazione, entrambi cambiano idea e scendono dal proprio treno per salire all'ultimo secondo su quello dell'altro.

Ovviamente, il risultato è che entrambi arrivano nella cittadina del partner e si ritrovano da soli. Per di più, Hailey ha perso il cellulare sul treno, quindi non può chiamare né James né i suoi.

E quindi i due si presentano alla porta del partner, e a causa di una tempesta di neve non possono neanche tornare indietro perché tutti i treni sono cancellati.

Così, Hailey conosce il padre di James, scoprendo che il suo fidanzato è nientepopodimeno che il figlio del Duca di Gloucester, mentre James fa la conoscenza della simpatica e caotica famiglia di Hailey. Ma mica possono dire di essere fidanzati l'uno con l'altra, sarebbe troppo facile. E non riveliamo oltre per non spoilerare, ma forse può interessarvi il trailer di Your Christmas or mine?

Perché, come e quando guardare questo film a Natale

Se nella vostra famiglia i film di Natale vengono seguiti da tutti in religioso silenzio, forse non è il caso di guardare Your Christmas or mine?, meglio cercare qualcosa di più impegnativo.

Per capirci, il rischio è di passare almeno metà del film intorno alla domanda: "ma se sono scesi dal treno su cui dovevano essere e sono andati al binario del treno del partner, come hanno fatto a non incrociarsi lungo il tragitto?". E la risposta non è importante.

Come non è importante soffermarsi su ogni dettaglio della storia, una volta che si è intuita a grandi linee la trama: lui ricco e triste perché la famiglia non lo capisce, lei povera ed entusiasta della vita. Il resto, diciamo, si può intuire dopo un quarto d'ora di film, soprattutto il finale.

Però non è certo per le trame sofisticate che guardiamo i film di Natale, e se non ci danno una qualche forma di lieto fine ci infuriamo. Ecco, allora Your Christmas or mine? è il film giusto da guardare proprio a Natale.

Perché tra neve, famiglie bislacche e tanto tanto amore, questo film mantiene lo spirito del Natale dalla prima all'ultima scena, regalando al pubblico un classico cocktail di buoni sentimenti, famiglia e cuori palpitanti. E cosa chiedere di più a un film da guardare durante il cenone/pranzo, o mentre qualcuno chiacchiera e qualcun altro gioca a carte? Esatto, proprio niente.

Voto: 6.5