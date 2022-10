Scintille a Ballando, Zanicchi insulta Lucarelli: il video la inchioda

Esordio infuocato per Ballando con le stelle. Nella puntata di ieri sera - la prima della nuova edizione del dance show di Rai 1 - Iva Zanicchi si è lasciata prendere un po' troppo la mano dalla goliardia, dando spettacolo davanti alla giuria dopo la performance con il suo maestro Samuel Peron.

Parolacce qua e là - dal "grazie al ca***" al vaffa detto in faccia a Mariotto per il voto basso - poi quell'insulto nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che le ha dato zero, sussurrato all'orecchio di Peron pensando di non essere sentita. Il microfono però era acceso e la clip iniziata a girare subito dopo sui social la inchioda, tanto che Milly Carlucci, avvisata dagli autori del polverone che si era alzato sul web, ha fatto sapere in diretta (senza fare nomi) che valuteranno se prendere provvedimenti.

L'insulto a Selvaggia Lucarelli

Al termine dell'esibizione di Iva Zanicchi in coppia con Samuel Peron, Selvaggia Lucarelli si è scontrata sia con il ballerino, che le ha detto "tu di ballo non ne capisci", che con la cantante, che ha reagito con un "dammi il cavolo che vuoi". Appena ricevuto lo zero, Iva ha abbracciato Peron e ridendo ha commentato all'orecchio: "Tr*ia". Il video del fattaccio è arrivato subito alla giornalista, che lo ha condiviso sui suoi profili social e scritto: "Io attendo le scuse".