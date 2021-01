Zaniolo con la madre a C’è posta per te: regali e un assegno ad Alessandro, tifoso 18enne

Il giovane ha perso la mamma poco tempo fa e vive insieme al compagno di lei, che lo sta crescendo come se fosse suo figlio. A chiamare il centrocampista della Roma è stato proprio lui, per fare una sorpresa al ragazzo

Ospite insieme alla madre Francesca Costa a “C’è posta per te”, il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo ha fatto una sorpresa ad Alessandro, un giovanissimo tifoso giallorosso. A chiedere l’intervento del calciatore è stato Maurizio: Alessandro, 18 anni appena, è figlio della sua compagna Monia, scomparsa qualche anno fa, la quale prima di morire glielo ha affidato chiedendogli di crescerlo come se fosse suo. Cosa che Maurizio ha fatto. I due infatti sono molto legali, nonostante tra di loro non vi sia alcun vincolo di sangue. Maurizio ha voluto quindi fare un regalo ad Alessandro, per dimostrargli quanto è importante per lui, permettendogli di incontrare il suo idolo.

Il centrocampista della Roma, accompagnato da mamma Francesca, ha regalato al giovane Alessandro la sua maglia e gli scarpini, insieme a un computer e a un corso di formazione per aiutarlo a trovare un lavoro. Francesca Costa, visibilmente commossa dal racconto di Maurizio, è andata a sedersi vicino a lui e gli ha porto una casetta con dentro un altro regalo: un assegno per lui e Alessandro.

Zaniolo con la madre a C'è posta per te: il regalo per Alessandro e Maurizio

La cifra donata è stata rivelata ad Alessandro da Maria De Filippi, che l’ha scritta su un biglietto e l’ha poi mostrata al ragazzo, che non ha nascosto il proprio stupore. Si tratta certamente di una cifra importante, come dimostra la sorpresa sia del ragazzo sia di Maurizio, che non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte alla generosità della famiglia Zaniolo.

Un gesto che il pubblico ha apprezzato, anche se c'è stato qualcuno che non ha gradito il fatto che la De Filippi abbia rivelato - seppure lontana dalle telecamere - la cifra dell'assegno, come pure una battuta, invero infelice, dello stesso Zaniolo che però secondo alcuni è stato solo uno scivolone in buona fede, dovuto all'emozione del momento.

Al momento di salutarsi, Nicolò Zaniolo ha abbracciato Alessandro e gli ha detto che da quel momento in poi potrà sempre far affidamento su di lui.