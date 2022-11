Zelig, questa sera la seconda puntata: anticipazioni, ospiti, scaletta

Oggi, 17 novembre, Canale 5 trasmette la seconda puntata stagionale di “Zelig”, lo show comico che dal 1996 dona gioia e risate ai telespettatori italiani. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono un’altra serata introducendo comici rinomati ed emergenti. Questa sera ritroveremo, tra gli altri, Alessandro Siani, Raoul Cremona, Mister Forest, Ale e Franz, Max Angioni.

Zelig, nuova stagione e anticipazioni del 17 novembre

Con l’arrivo di “Zelig” la prima serata di Canale 5 si veste di risate e buonumore. Tra le carte vincenti dello show c’è ormai da tempo la collaudata coppia di conduttori formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Un’alchimia lampante quella dei due, non a caso suggellata da una vera amicizia.

Dopo la puntata d’esordio andata in onda mercoledì 9, lo show torna oggi, giovedì 17 novembre, con la seconda delle tre puntate previste (più uno speciale natalizio) di questo nuovo mini-ciclo.



Il palcoscenico è quello del Teatro degli Arcimboldi di Milano - spesso abbreviato in TAM - e il format lascia libero spazio alla verve dei comici pronti a regalare ai telespettatori divertimento e spensieratezza. Questa sera ritroviamo, tra gli altri: Alessandro Siani, Mister Forest, Ale e Franz, Raoul Cremona, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Antonio Ornato, Federica Ferrero, Senso D’Oppio, Carlo Amleto, Simone Barbato, Vincenzo Albano. “Zelig” è un programma ideato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo e anche in questa nuova edizione alterna assi della risata già affermati a giovani comici in rampa di lancio.

Dove vedere Zelig (martedì 17 novembre 2022)

Le seconda puntata stagionale di Zelig va in onda giovedì 17 novembre su Canale 5 a partire dalle 21.25. Lo show è visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.