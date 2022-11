Zelig, questa sera la terza puntata: anticipazioni, ospiti, scaletta

Canale 5 trasmette oggi 23 novembre, in prima serata, la terza puntata stagionale del celeberrimo show comico. Condotto dalla coppia d’oro formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, il programma vede anche questa sera molti comici di fama nazionale: da Anna Maria Barbera ad Ale e Franz, da Mister Forest a Nuzzo e Di Biase.

Zelig, anticipazioni del 23 novembre

I Mondiali di Calcio non spingono la comicità di “Zelig” in soffitta: oggi, 23 novembre, va in onda su Canale 5 la terza puntata del più famoso show comico della nostra televisione. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio salgono sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano (comunemente abbreviato in TAM) e introducono la consueta carrellata di comici, pronti ad allietare la serata dei telespettatori. Ma non solo: l’affiatata coppia è protagonista a sua volta di uno spettacolo nello spettacolo, fatto di siparietti e gustosi equivoci

Tra gli assi della comicità che si avvicendano in scena ritroviamo, tra gli altri: Anna Maria Barbera, Ale e Franz, Antonio Ornano, Davide Calgaro, Ippolita Baldini, Max Angioni, Mister Forest, Nuzzo e Di Biase, Vincenzo Albano.

In attesa dell'annunciato speciale natalizio, mercoledì 30 novembre va in onda "Zelig, mai visti, svisti e rivisti", una puntata speciale che condensa il meglio di questa edizione e, in più, offre diversi momenti inediti.

Dove vedere Zelig (mercoledì 23 novembre 2022)

Le terza puntata stagionale di Zelig va in onda mercoledì 23 novembre su Canale 5 a partire dalle 21.25. Lo show è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.