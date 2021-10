Zelig torna in tv: orari, date e biglietti per partecipare come pubblico

Aperte le vendite dei biglietti per la nuova edizione di Zelig che sarà registrata da venerdì 12 a sabato 20 novembre 2021 al TAM Teatro Arcimboldi Milano e andrà poi presto in onda su Canale 5. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 nelle serate del 12, 13, 16, 17, 19 e 20 novembre. Aperte a tutti le sei grandi serate live dell’autunno teatrale milanese con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i più grandi nomi della risata italiana.

La storia di Zelig

Una festa televisiva per festeggiare i 35 anni del laboratorio comico ideato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. È il 1996 quando Zelig approda su Italia Uno, in seconda serata con Claudio Bisio e Antonella Elia conduttori. Due anni dopo è Simona Ventura a condurre il programma in prime time, per poi ripassare la palla a Claudio Bisio, che non mollerà più la presa fino al 2013. La promozione su Canale 5 arriva nel 2003, con ascolti straordinari e tormentoni comici che diventano presto virali. I social ancora non esistono, ma le battute di Zelig spopolano ovunque. Un contenitore che Mediaset ha faticato a sostituire.

Come partecipare a Zelig

Info e acquisto biglietti su: