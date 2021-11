Zelig, seconda puntata 25 novembre: la scaletta dei comici sul palco

Dopo l’eccezionale debutto della settimana scorsa (che ha segnato oltre quattro milioni di telespettatori), domani, giovedì 25 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Zelig. Alla guida dello show comico Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i più grandi nomi della risata all’italiana che hanno segnato la comicità televisiva dei primi anni Duemila.

I comici sul palco

La seconda puntata vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi nomi quali Ale e Franz, Gene Gnocchi, Gioele Dix, Albertino, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Massimo Bagnato, Flavio Oreglio, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni, Ippolita Baldini e tantissimi altri.

Anche nel corso di questa puntata sarà dunque assente Checco Zalone, che proprio qui trovò la sua fortuna nei primi anni Duemila prima di diventare uno dei comici e registi più apprezzati della scena cinematografica italiana. Sembra dunque trovare così conferma l'indiscrezione pubblicata da Dagospia nei giorni scorsi secondo cui il pugliese abbia declinato l'invito.

Il format

Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del marchio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.