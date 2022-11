Zelig, da stasera la nuova edizione: anticipazioni, ospiti, scaletta

Zelig torna oggi, 9 novembre, su Canale 5 con il primo di tre appuntamenti speciali. Condotto dall’affiatata coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, lo storico show comico si avvale della verve di tanti assi della risata. Dal Mago Forrest a Teresa Mannino, da Ale e Franz a Maurizio Lastrico. Scopriamo qualcosa in più su questo nuovo ciclo di puntate.

Zelig, nuova stagione e anticipazioni del 9 novembre

Zelig è ormai da anni un sempreverde della televisione italiana. Uno show che può permettersi di tornare sporadicamente anche con un numero ridotto di puntate ed attirare, sempre, attenzione e successo. Padre di molte trasmissioni televisive che mettono al centro della scena il cabaret (basti pensare al “Colorado” di Italia 1). Dopo le celebrazioni per i 25 anni della passata edizione, “Zelig” riparte mercoledì 9 novembre su Canale 5. Tre nuovi appuntamenti (più uno speciale natalizio) condotti da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia affiatata e celebrata, che hanno come cornice il Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Il clima è quello informale di una serata tra amici che si ritrovano a ridere con spensieratezza, ironia, satira. Il motore di questo laboratorio della comicità è rappresentato da un elevato numero di volti e voci che si sono imposti, nel corso degli anni, come comici di rilievo della scena cabarettistica italiana.

La prima puntata di questo nuovo lotto è dedicata a Bruno Arena dei Fichi d’India, morto lo scorso 27 settembre. Ad omaggiare il collega - e ad allietare i telespettatori di Canale 5 - troviamo Ale e Franz; Carlo Amleto; Max Angioni; Anna Maria Barbera; Vincenzo Comunale; Raul Cremona; Federica Ferrero; Maurizio Lastrico; il Mago Forrest; Leonardo Manera; Teresa Mannino.

Diverse generazioni di comici, dunque, per diverse idee di comicità: una varietà che da anni “Zelig” si prefigge di portare in scena, con immutato e scanzonato spirito allegro.

Dove vedere Zelig (martedì 9 novembre 2022)

Le prima puntata stagionale di Zelig va in onda martedì 9 novembre su Canale 5. Lo show è visibile anche - in streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.