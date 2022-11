“Zelig, svisti e mai visti” stasera in tv: anticipazioni e comici

Oggi, 30 novembre, Canale 5 trasmette “Zelig, svisti e mai visti”. Non soltanto un “Best Of” delle recenti puntate di “Zelig”, ma un contenitore capace di offrire ai telespettatori tanti sketch inediti e, ovviamente, divertenti. Da Ale e Franz al Mago Forest, da Teresa Mannino a Maurizio Lastrico: sono tanti gli assi della risata pronti ad intrattenerci per un’altra serata all'insegna del buonumore.

“Zelig, svisti e mai visti”, stasera in tv

Programma per antonomasia della comicità in televisione, “Zelig” torna su Canale 5 periodicamente con nuove puntate. Il nuovo ciclo di puntate è andato in onda nel corso di novembre con tre appuntamenti ai quali si aggiunge lo speciale dal titolo “Zelig, svisti e mai visti”, proposto oggi, 30 novembre, come sempre in prima serata.

Il programma è innanzitutto un “Best Of”, sintesi di ciò che abbiamo visto nel corso delle tre nuove puntate. Ma non solo: sono infatti molti i momenti inediti. Parentesi precedentemente tagliate dai montaggi finali e proposte adesso per la prima volta.

I comici che vedremo nel corso della serata rappresentano un campione di più generazioni di artisti. Ritroviamo, tra gli altri: Ale e Franz; Carlo Amleto; Max Angioni; Anna Maria Barbera; Vincenzo Comunale; Raul Cremona; Federica Ferrero; Maurizio Lastrico; il Mago Forrest; Leonardo Manera; Teresa Mannino.

A fare gli onori di casa sono come al solito Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, tra le coppie più affiatate ed amate della nostra televisione. Il teatro che accoglie tutto il buonumore del caso è quello degli Arcimboldi di Milano.

Dove vedere “Zelig, svisti e mai visti” (mercoledì 30 novembre 2022)

Lo speciale “Zelig, svisti e mai visti” va in onda mercoledì 30 novembre su Canale 5. Il programma è visibile anche - in streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.