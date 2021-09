Zelig torna a ottobre su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

5 anni dopo l'ultima apparizione televisiva, condotta senza troppa fortuna da Christian De Sica e Michelle Hunziker, Zelig torna su Canale 5 con 3 puntate evento, il prossimo mese di ottobre.

Il revival

Una festa televisiva per festeggiare i 35 anni del laboratorio comico ideato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada di nuovo insieme. Al loro fianco si rivedranno tutti i più famosi comici lanciati da Zelig nel corso degli ultimi decenni. Aldo, Giovanni e Giacomo, Checco Zalone, Gioele Dix, Mago Forrest, Ale e Franz. A riportarlo TvBlog. Tutti insieme appassionatamente per rilanciare un programma che ha sbancato l'Auditel per anni, formando comici che hanno fatto la storia del piccolo e grande schermo.

La Storia di Zelig.

È il 1996 quando Zelig approda su Italia Uno, in seconda serata con Claudio Bisio e Antonella Elia conduttori. Due anni dopo è Simona Ventura a condurre il programma in prime time, per poi ripassare la palla a Claudio Bisio, che non mollerà più la presa fino al 2013. La promozione su Canale 5 arriva nel 2003, con ascolti straordinari e tormentoni comici che diventano presto virali. I social ancora non esistono, ma le battute di Zelig spopolano ovunque. Poi il lento declino, inesorabile, a frenare un contenitore che Mediaset ha faticato a sostituire. Con le 3 annunciate puntate evento che sanno tanto di celebrazione nostalgia, Canale 5 prova ora a rilanciare un format che necessiterebbe di nuove leve, nuovi comici, tornando così ad essere quel laboratorio che a fine anni '90 lanciò in orbita volti presto diventati popolari, tanto in tv quanto al cinema. Più che revival, ci sarebbe bisogno di un vero e proprio reboot.