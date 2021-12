Zelig, ultima puntata 9 dicembre: la scaletta dei comici sul palco

Domani, giovedì 9 dicembre, in prima serata su Canale 5, quarto e ultimo appuntamento con Zelig. Alla guida dello show comico Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i più grandi nomi della risata all’italiana.

Zelig, quarta e ultima puntata: i comici sul palco

La quarta puntata vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi nomi quali Gabriele Cirilli, Teresa Mannino, Simone Barbato, Leonardo Manera, Franco Neri, Marco Della Noce, Marta e Gianluca, Enrico Bertolino, Giancarlo Kalabrugovich, Antonio Ornano, Luca Cupani, Sergio Sgrilli, Ippolita Baldini, Corinna Grandi, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni e tantissimi altri.

Zelig, il format

Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del marchio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.