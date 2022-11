Zelig, Claudio Bisio scherza sulla "guaina" indossata da Vanessa Incontrada

Ieri sera, 9 novembre, su Canale 5 è andata in onda la prima delle tre puntate di Zelig. L'emozione, la felicità e l'entusiasmo dell'essere saliti di nuovo sul palco dello show dedicato alla risata era ben evidente sul volto di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La coppia rodatissima della risata in tv si è divertita molto e con la loro complicità sono riusciti a far ridere e divertire anche il pubblico. La prima puntata è stata dedicata a Bruno Arena e come ha fatto sapere Bisio a lui è stata intitolata "la sala del locale di viale Monza con una targa ufficiale. Chiuderemo questa edizione con un filmato dei Fichi d’India. Tutte le loro performance erano uniche". Un omaggio importante al quale è stato impossibile trattenere le lacrime.

La battuta di Bisio sull'abbigliamento di Incontrada

Com'è giusto che sia, parlando di comicità, non è mancata l'ironia. Ironia pungente, ma detta con il sorriso sulle labbra e per offendere. Incontrada è spesso stata al centro di confronti social sulle sue scelte stilistiche, ieri sera Vanessa indossava un abito nero che le stava benissimo, ma ecco che Claudio la punzecchia volendo raccontare cos'era successo poco prima, durante la pubblicità.

"Durante questa pubblicità cosa è successo, non potete saperlo... Cosa ha detto lei... A casa non lo saprete mai! Dovete voi dal vivo scrivere cosa ha detto" inizia così Bisio. Vanessa molto divertita prende la parola: "No, scusate eh, non è un peccato quello che ho detto. Non so cosa pensano a casa ora. Ho solo detto che mi scappava la pipì!". "Eh e che non potevi farla perché eri piena di guaina!". "Eh ho capito, ma se ce l'ho che devo fare??" dice Vanessa indicandosi la pancia con il palmo delle mani rivolto verso il basso. "Non fare gesti, Canale 5! Vogliamo lanciare il comico?" urla Bisio e così i due conduttori e tutto il pubblico scoppiano a ridere divertiti.

Un modo più che intelligente per chiudere, speriamo per sempre, la questione abiti e silhouette.