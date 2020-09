Lite tra Zerbi e Mammucari a 'Tu si que vales': "Parla di maghi lo dici a tua sorella!"

(Nel video il botta e risposta tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari)

L'esibizione di Daniele Bordini a 'Tu si que vales' resterà indimenticabile, non tanto per la performance quanto per il parapiglia che ha scatenato. Il concorrente ha cantato 'Vedrai vedrai' di Luigi Tenco, dedicando il pezzo a suo nonno. "Canzone difficile" commenta subito dopo Teo Mammucari, deluso dalla prova del ragazzo.

Non la pensa così, invece, Rudy Zerbi, che si complimenta con Daniele per l'interpretazione, provocando la reazione inaspettata del collega di giuria: "Sono incazz*** con Zerbi. Io devo imparare a stare zitto. Voglio bene a Rudy ma non amo Zerbi. Rudy è una persona, Zerbi un'altra". Poi si rivolge ancora al cantante: "Zerbi sa benissimo che non l'hai cantata bene, non ci hai messo la giusta anima. Tutto bello quello che hai fatto, mi piacerebbe abbracciarti, ma ti dico la verità. Questo è un pezzo di cuore, ma quello che hai fatto è lontanissimo da come andava fatto. Lui ti sta dando un contentino inutile. Hai scelto una cosa molto difficile e non l'hai interpretata nel giusto modo. A me piace quando lui dice la verità, ma ora non l'ha fatto".

Zerbi a Mammucari: "Parla di maghi ma non di musica"

Parole che scatenano l'ira di Zerbi: "Non mi mettere mai più in bocca parole e ragionamenti che non sono i miei. Lui canta una canzone che parla della sua famiglia e tu non ti devi permettere di dire cose del genere. Parla di maghi ma non parlare di musica. Quando ci sono i maghi io sto zitto". A quel punto Teo tuona: "Parla di maghi lo dici a tua sorella! Perché tu sei più bravo di me a cantare o a conoscere la musica? Smettila, sei ridicolo! Io un po' di curriculum ce l'ho, devi avere rispetto anche tu di me".

In studio scende il gelo. Maria De Filippi è visibilmente imbarazzata, Gerry Scotti prova a sdrammatizzare ma non ci riesce e i due si riacciuffano. "Sono 10 anni che mi prendo insulti per dire quello che penso e non me ne frega niente dell'applauso - insiste Zerbi - Se dico queste cose è perché le penso. Le penso al 100% e ti prego di smetterla di mettere in dubbio la mia buona fede". Mammucari chiude: "Parla di maghi comunque lo dici a tuo fratello".