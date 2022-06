Zlatan, stasera in tv il film sulla vita di Ibrahimovic

In onda oggi alle 21.15 su Sky Cinema 1, “Zlatan” è un film che ricostruisce una fase cruciale del calciatore Ibrahimovic: partendo dai suoi 11 anni ne racconta la difficile vita in un sobborgo di Malmö. Emerge, tra alcune difficoltà ma attraverso una determinazione unica, il forte carattere e la classe sui campi da gioco, fino alla militanza nell’Ajax. Scopriamo qualcosa in più del giovane Ibra.

Zlatan, la storia vera della giovinezza di Ibrahimovic

'Zlatan' racconta il giovane Ibrahimovic. Lo troviamo a inizio film in un arco temporale che va dagli 11 ai 13 anni con un animo indisciplinato e ribelle. Vive a Rosengard, un sobborgo di Malmö che accoglie una popolazione fatta di molte etnie. Zlatan ha sangue slavo, bosniaco e croato. Ha diversi fratelli (Sapko, Aleksander, Sanela, Violeta e Monika) e vede papà Sefik e mamma Jurka divorziare quando ha soltanto 2 anni. Cresce con il padre ma la famiglia è tutt’altro che agiata: molto spesso, economicamente arriva a fine mese con tanta fatica. Da ragazzino il futuro campione indossa la maglia della squadra del proprio quartiere ma i risultati sembrano non essere ottimali. A scuola i risultati non sono straordinari e il giovane fatica a farsi accettare dai compagni di scuola. Le difficoltà e la determinazione contribuiscono alla formazione di un ragazzo forte e complesso, che nasconde agli occhi altrui le sue intime emozioni. Comincia in quel periodo a giocare per una squadra, l’FBK Balkan, una società fondata (e gestita) da immigrati jugoslavi. L’atletismo è già imponente e anche se molti gli suggeriscono di praticare basket, cominciano a intravedersi alcune doti tecniche di tutto rispetto. Ibra però non vuole saperne: diventa appassionato di arti marziali, grazie alle quali impara elasticità, equilibrio e coordinazione. Più gli si dice “non puoi”, più lui insiste. Entra a far parte delle giovanili del Malmö a 14 anni; dopo 4 anni esordisce in prima squadra. Anche le nazionali giovanili della Svezia vedono in lui qualcosa di unico: un calciatore tanto alto quanto tecnicamente eccelso. Dal 2001 Ibra fa coppia fissa con Helena Seger, di dieci anni più grande di lui (poi madre dei suoi due figli, Maximilian e Vincent). La storia del giovane Zlatan termina con l’approdo all’Ajax, il club più importante del calcio olandese. Dopo un periodo di incertezza, si afferma sotto la guida tecnica di Koeman. Di lì in poi sarà un crescendo di vittorie e e di grandezza. Ma, come anche testimoniato dall’autobiografia “Io, Ibra”, non dimenticherà mai Rosengard.

Dove vedere Zlatan stasera in tv (lunedì 27 giugno)

Il film Zlatan va in onda questa sera, 27 giugno, su Sky Cinema 1 (canale 301) alle 21.15 e su Now. Il film è visibile, on demand, anche su Sky Go.