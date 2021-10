Tommaso Zorzi, colpo basso basso per Alfonso Signorini (e il suo Gf Vip)

Tommaso Zorzi cambia canale. L'influencer, vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip - a cui deve il suo esordio televisivo e ancora più popolarità - sembra non gradire più il reality di Alfonso Signorini e il venerdì sera preferisce guardare la concorrenza. Tra i fan di Tale e Quale Show arriva anche lui, probabilmente incuriosito e trascinato dalla presenza nel cast dei suoi amici Stefania Orlando e Pierpaolo Petrelli.

"A me fanno impazzire i cross-over di questo programma tipo Angela dei Ricchi e Poveri che canta Cos cos cos" ha twittato ieri sera, sferrando un colpo basso a Signorini che nel frattempo su Canale 5 tentava in tutti i modi di far decollare questa edizione finora scarica (di contenuti ma soprattutto di ascolti). Non ha tutti i torti Zorzi, che con il suo tweet non solo ha affossato - più o meno inconsapevolmente - il Gf Vip, ma anche lanciato un sorprendente endoresment per Conti. Tale e Quale sta dimostrando di essere uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, nonostante la lunga serialità e i pochi cambiamenti del format, segnale di qualità che invece sembra mancare al reality rivale del venerdì, appesantito da dinamiche trite e ritrite e personaggi trash (senza fare nomi) di cui si farebbe volentieri a meno. E a guardare gli ascolti di oggi, a cambiare canale il venerdì sera non è soltanto Tommaso Zorzi.