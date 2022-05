L'Ucraina incoronata dal pubblico d'Europa: ha vinto l'Eurovision

È la Kalush Orchestra a vincere la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. L'Ucraina, favorita secondo i pronostici è la vincitrice della 66esima edizione della kermesse con "Stefania".

Il brano, dedicato alle madri dei componenti della band prima dell'esplodere del conflitto, è diventato un inno alle madri di tutti gli ucraini in questo momento drammatico in cui il Paese è nel pieno del conflitto dopo l'aggressione subita dalla Russia.

Decisivo il televoto degli europei, che ha fatto salire l'Ucraina dal quarto al primo posto. L'Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco con "Brividi", chiude in sesta posizione. Il Regno Unito, primo per le giurie nazionali si è dovuto accontentare del secondo posto, in terza posizione è arrivata la Spagna.

Il presidente Zelensky si è già congratulato con i vincitori e ha detto che il suo Paese organizzerà la prossima edizione della kermesse. Il suo sogno sarebbe quello di organizzarla a Mariupol.

Nella finale si sono sfidati i rappresentanti di 25 Paesi, i 20 che si sono qualificati dalle 2 semifinali di martedì 10 e giovedì 12 maggio e i cinque Paesi "Big-Five" dell'Eurovision, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Francia.

Eurovision Song Contest 2022, il trionfo dell'Ucraina

L’ultima serata è stata impreziosita dai Maneskin che sono tornati all’Eurovision Song Contest un anno dopo la loro vittoria a Rotterdam con “Zitti e buoni” che li ha lanciati verso un successo planetario e che ha dato all’Italia e a Torino la possibilità di organizzare questo grande evento noto in tutto il mondo.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan erano attesissimi a Torino e da tutto il pubblico davanti agli schermi e hanno regalato una super-performance con la presentazione in anteprima mondiale del brano “Supermodel” e il loro tributo a Elvis. L'altra ospite della serata, Gigliola Cinquetti, che nel 1964 fu la prima vincitrice italiana dell'Eurovision Song Contest, ha fatto fare a tutti un tuffo nel passato con la sua "Non ho l'età".

Al successo di questa edizione della manifestazione hanno dato un grande contributo Laura Pausini, genuina nella conduzione e capace di scaldare il pubblico di tutto il mondo con le sue canzoni più note, proprio come ha fatto Mika che oggi, sabato 14 maggio, ha regalato un super-show con le sue più grandi hit tra chi non potevano mancare "Love Today", “Grace Kelly” e “Happy ending” e Alessandro Cattelan, dall'inglese impeccabile e perfetto nel dettare i ritmi serrati dello show, che ha un ritmo decisamente più elevato, a livello di velocità della scaletta, rispetto a quello a cui siamo abituati al Festival di Sanremo.

Se la conclusione della manifestazione è stata felice lo si deve al grande impegno dell’EBU, la società che organizza l’Eurovision e della Rai, al comune di Torino, alla regione Piemonte, che hanno dato il loro sostegno all'evento. Il capoluogo piemontese è stato in vetrina grazie a questa kermesse, ma le immagini delle meraviglie di tutta Italia sono state diffuse su tutto il pianeta e questa è una grandissima promozione con la stagione turistica ormai alle porte e la voglia di ripartenza che si respira nell'aria.

Le due semifinali, in diretta televisiva, sono state uno straordinario segnale della voglia che hanno le persone di ripartire anche grazie alla musica, dopo questi due anni difficilissime per la pandemia e gli ultimi tre mesi ancora più terribili con la guerra per l'aggressione della Russia all'Ucraina.

L’Eurovision Song Contest, questa sfida canora nata nel Dopoguerra ispirandosi al festival di Sanremo, in questo periodo drammatico ha fatto vivere giorni di festa, di pace e di musica, facendo vedere come tante persone di bandiere diverse vogliano convivere assieme.Questo è stato il vero "Sound of Beauty".