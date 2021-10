Vanessa Incontrada chiude i commenti social, valanga di insulti dopo il Taipro ad Ambra

Forse quasi più di Valerio Staffelli, che ormai ha abituato il pubblico alla sua irriverenza, è stata Vanessa Incontrada ad essere criticata dopo il Tapiro d'Oro consegnato ad Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. La nuova conduttrice di Striscia la Notizia è stata duramente attaccata per non aver preso le distanze dal servizio finito in questi giorni al centro delle polemiche.

All'attrice spagnola viene recriminata una certa ipocrisia, visto le battaglie a favore delle donne di cui si è fatta portavoce negli ultimi anni. Vittima del body shaming, che le ha causato una profonda sofferenza, come ha raccontato e racconta pubblicamente per incoraggiare chi si trova nella stessa situazione e combattere i pregiudizi legati alla forma fisica femminile, in molti si sono meravigliati di come proprio lei, davanti alla sofferenza di un'altra donna, non abbia mostrato solidarietà ma, al contrario, l'abbia derisa in un momento complicato e di fragilità. Travolta dagli insulti sui social, Vanessa Incontrada ha deciso di chiudere i commenti ai post, nelle ultime ore presi d'assalto dagli hater. Nessuna dichiarazione, invece, in merito a quanto accaduto - né chiarimenti, tantomeno scuse - che potrebbe però arrivare a breve visto il clamore della vicenda.

L'attacco di Selvaggia Lucarelli

La prima ad affondare il colpo su Vanessa Incontrada è stata Selvaggia Lucarelli. "Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa - ha scritto la giornalista sui social - Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu".