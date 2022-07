Marmolada, Feltri scatena i social: "C'è un modo per non morire, stare a casa evitando escursioni noiose"

E' salito a nove il numero delle vittime accertate della frana avvenuta sul ghiacciaio della Marmolada domenica scorsa. "Non c'è un agnello sacrificale per l'opinione pubblica, non lasceremo nulla di intentato, apriremo tutte le porte per comprendere e ricostruire i fatti anche con consulenze che affideremo ad esperti scientifici - glaciologi e ingegneri idraulici - perché non si ripeta più quanto accaduto" ha fatto sapere il procuratore di Trento Sandro Raimondi che ha escluso la possibilità di poter prevedere di un evento come quello avvenuto il 3 luglio.

Nelle scorse ore sulla tragedia si è espresso anche Vittorio Feltri autore di un commento che su Twitter è particolarmente discusso dagli utenti: "C'è un modo solo per non morire a causa di un ghiacciaio o di un onda del mare: stare a casa evitando escursioni noiose" ha scritto il direttore editoriale di Libero, finito al centro di un dibattito molto acceso tra chi lo accusa di insensibilità e chi tenta di trovare una giustificazione alla discutibile riflessione.

C’è un modo solo per non morire a causa di un ghiacciaio o di un onda del mare: stare a casa evitando escursioni noiose — Vittorio Feltri (@vfeltri) July 6, 2022

La sua sensibilità e professionalità sono tutte sintetizzate in questo messaggio: sgrammaticato, inappropriato, irrispettoso. Il rischio zero in montagna non esiste, certo, ma un giornalista non può dire “se la sono cercata”. Lei non ha il ruolo che ha per fare chiacchiere da bar — Agnese Licata (@AgneseLicata) July 7, 2022