"West Side Story" ritorna nel remake di Steven Spielberg per Disney: il trailer

Nell'era dei remake, degli spinoff, dei prequel e dei sequel non poteva mancare il rifacimento di un capolavoro come West Side Story. E infatti oggi, a poche ore dall'annuncio dei film vincitori degli Oscar 2021, la Walt Disney Company ha rilasciato il primo trailer del nuovo adattamento cinematografico del musical che nel 1962 vinse addirittura dieci statuette. E per aumentare il tasso di Academy Awards, il nuovo West Side Story vede alla regia Steven Spielberg.

Di cosa parla il remake di West Side Story diretto da Spielberg

Diretto da Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner, West Side Story racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957.

Una sorta di moderno Romeo e Giulietta, come già era palese dal musical di Robert Wise (che si portò a casa l'Oscar come miglior film e miglior regista), finito sul grande schermo dopo quattro anni di successi nei teatri di Broadway e non solo. Una storia senza tempo in cui New York prende il posto della Verona descritta da Shakespeare, e in cui al posto dei Capuleti e dei Montecchi ci sono i portoricani Sharks di Maria e la banda rivale dei Jets, criminali anglosassoni, di cui fa parte Tony.

Il cast del nuovo West Side Story: il ritorno della grande Rita Moreno

La rivisitazione dell’amato musical, che arriva a 60 anni esatti dall'originale, è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony).

Quello di Rita Moreno è un ritorno eccezionale: l'attrice infatti interpretava Anita (amica di Maria e fidanzata di Bernardo) nel film del 1961, e grazie alla sua straordinaria interpretazione divenne la prima (e tuttora unica) attrice latino americana nel ristrettissimo club "EGOT", in cui ci sono solo 16 artisti che hanno vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony award.

La squadra creativa del film, che unisce il meglio di Broadway e Hollywood, include Tony Kushner, che è anche il produttore esecutivo; il vincitore del Tony Award Justin Peck, che ha ideato le coreografie del film; il celebre direttore d’orchestra della Los Angeles Philharmonic e vincitore del GRAMMY Award Gustavo Dudamel, che ha curato le registrazioni dell’iconica colonna sonora; il compositore e direttore d’orchestra candidato all’Academy Award David Newman (Anastasia), che ha composto la colonna sonora; la compositrice vincitrice del Tony Award Jeanine Tesori (Fun Home, Thoroughly Modern Millie), che ha supervisionato il cast per le parti cantate; e il music supervisor candidato al Grammy Matt Sullivan (La Bella e la Bestia, Chicago), produttore esecutivo delle musiche del film.

Il film è prodotto da Spielberg, dalla produttrice candidata all’Academy Award Kristie Macosko Krieger e dal produttore vincitore del Tony Award Kevin McCollum. West Side Story è l’adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway originale del 1957, con libretto di Arthur Laurents, musiche di Leonard Bernstein, testi di Stephen Sondheim, e ideato, diretto e coreografato da Jerome Robbins.

Il trailer di West Side Story diretto da Steven Spielberg

Quando esce West Side Story di Spielberg al cinema? E in streaming su Disney+?

Al momento Disney si limita a comunicare che il remake di West Side Story, un film 20th Century Studios, arriverà prossimamente nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Non si hanno invece notizie sul possibile approdo del film in streaming, presumibilmente su Disney+. E questa, nonostante tutto, è una buona notizia perché significa che i cinema vanno verso una riapertura che tutti speriamo possa essere definitiva.