X Factor riparte dalle masterclass: come partecipare ai precasting

Al via le selezioni per la nuova edizione, in onda da settembre su Sky Uno e Now. Dal 12 aprile le masterclass con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Dardust e molti altri

La macchina di "X Factor" si rimette in moto: al via i "precasting" per la prossima edizione, attesa a partire da settembre su Sky e Now. In più, dopo il successo della scorsa edizione, torneranno le Masterclass.

I "precasting" saranno la prima tappa del percorso che porterà alla scelta dei migliori cantanti in gara quest’anno sul palco della nuova edizione, attesa da settembre su Sky e Now. Le iscrizioni, anche in questo caso, sono aperte: il modulo per partecipare e tutte le informazioni su come accedere ai "precasting" (anche quest’anno si partecipa tramite un video con la propria presentazione e la propria esibizione amatoriale) si trovano sul sito ufficiale.

Le masterclass

Le masterclass, invece, vedranno salire in cattedra (virtuale) alcuni dei personaggi più influenti dell’attuale panorama musicale italiano. A loro il compito di parlare di come intuizione, talento e passione siano ingredienti fondamentali per vivere di musica, ma sono nulla se non affiancati da impegno, serietà: la musica come lavoro, fatto di collaborazione e meccanismi non sempre noti a chi si affaccia per la prima volta in questo mondo. A loro anche la missione di spiegare come si scrive una canzone, la differenza tra major ed etichette indipendenti, il rapporto tra artisti e produttori, il ruolo di un manager. Aspetti, questi, che saranno quindi approfonditi a 360 gradi da alcuni degli “attori protagonisti” del mondo musicale italiano. Ci sarà Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari, che aprirà il ciclo di Masterclass di quest’anno lunedì 12 aprile alle ore 15 parlando del percorso di scrittura di un brano, dall’idea iniziale allo sviluppo fino al risultato finale: la sua sessione si intitolerà “Belli i primi poi venduti - Il mestiere del songwriting”.

Una settimana più tardi, lunedì 19 aprile, sempre alle ore 15, sarà la volta di “Major e etichette indipendenti - Storia di una relazione vincente”: parleranno Sara Potente, direttrice artistica di Numero Uno\Sony Music, ed Emiliano Colasanti, fondatore insieme a Giacomo Fiorenza di 42Records, che con la loro radicata carriera potranno approfondire il tema della collaborazione tra major e etichette indipendenti. A seguire, tornerà anche uno dei produttori più importanti dell'attuale scena italiana, il pianista, compositore e autore Dardust: nella sua Masterclass si parlerà della contaminazione nella produzione musicale. Gli incontri successivi, con i relativi protagonisti, verranno annunciati nei prossimi giorni sui profili social di X Factor. Le Masterclass saranno a numero chiuso per garantire a tutti partecipanti la possibilità di interagire con gli artisti: a ogni sessione parteciperanno le 20 persone che si iscriveranno per prime e che non hanno già partecipato a precedenti appuntamenti di questo ciclo. Per prenotare il proprio posto bisogna visitare il sito masterclassxf2021.extralab.it e seguire le istruzioni ricevute nell’e-mail di conferma. Il contenuto di ogni Masterclass sarà poi disponibile, nei giorni successivi, sul canale YouTube di X Factor.