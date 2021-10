X Factor, Emma sbotta sui social dopo gli insulti: "Ogni scusa è buona per riempirmi di me***"

Non è mancata la polemica dopo la puntata di X Factor di ieri sera, l'ultima dedicata agli Home Visit. I giurati hanno scelto le loro formazioni da portare ai Live - al via la prossima settimana - ma le scelte fatte hanno sollevato più di qualche critica. Soprattutto quelle di Emma, che ha lasciato fuori Edo e Riva, apprezzatissimi sui social.

Proprio sui social la cantante, giudice del talent di Skyuno per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto durissimi attacchi e anche diversi insulti a cui ha replicato questa mattina, tra le storie Instagram, dando una bella lezione di musica: "Se davvero vi piace un artista o un 'concorrente' c'è un solo modo di dimostrarglielo, andando sulle piattaforme ad ascoltare a manetta i suoi pezzi. Sprecare giga e fiato in spregevoli insulti sotto i miei post ovviamente vi fa sentire grossi e splendide, ma non ha niente a che vedere con la musica". Emma prova a farsi scivolare addosso le critiche e ad accendere i riflettori sui protagonisti di questa edizione: "Non fate l'errore che avete fatto l'anno scorso - continua - Invece di insultare me, andate a streammare la musica. Solo così avrete ragione e non peccherete di incoerenza. E non passerete per quell* 'che ogni scusa è buona per riempire di me*** Emma Marrone'. Tutto chiaro? Se avete bisogno di altri consigli sono qui".

La squadra di Emma

Emma Marrone ha scelto i suoi 3 artisti per i Live: Vale LP, gIANMARIA, Le Endrigo. In particolare è stato gIANMARIA, ad emozionarla: il rapper vicentino, 18 anni, ha portato sul palco una versione intensa e rabbiosa di uno dei brani di maggior successo di Rino Gaetano, 'Mio fratello è figlio unico'.