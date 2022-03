Chi è Zelensky, dalla carriera di attore al matrimonio con Olena Zelenska

Attore, sceneggiatore, comico televisivo e dal 2019 presidente dell’Ucraina: è piena di avvenimenti la vita di Volodmymr Zelensky, nato a Kiev 42 anni fa e ora più che mai al centro della scena mondiale dopo l’esplosione della crisi con la Russia.

Ma chi è Zelensky? Dalla carriera artistica all’entrata in politica, passando per la sfera privata di marito e padre di due figli, di seguito le tappe più importanti del suo passato.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Nato e cresciuto in una famiglia di origini ebraiche, dopo una laurea in giurisprudenza Zelensky ha intrapreso la carriera di attore spaziando fino alla fondazione di una casa di produzione propria, la Kvartal 95, che ha prodotto diversi film e cartoni animati. Tra loro anche la serie tv Il Servitore del Popolo in cui lui stesso interpreta un professore di liceo inaspettatamente eletto presidente dell'Ucraina. In questi anni di grande popolarità va collocata anche la sua partecipazione all’edizione ucraina di Ballando con le Stelle, nel 2006, da cui ne uscì vincitore.

Sull’onda di personaggio dello spettacolo di successo, nel marzo 2018 alcuni dipendenti della sua casa di produzione hanno costituito un partito politico con lo stesso nome dello show. Qualche mese dopo ecco che Zelensky annuncia la sua candidatura per le elezioni presidenziali e balza subito in testa ai sondaggi, vincendo le elezioni contro il presidente uscente Petro Porosenko con il 73% dei consensi.

ICYMI—Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006. Behold, the badass President of Ukraine ?? in all his dancing glory… I don’t think there is any world leader who can match @ZelenskyyUa. He is what the world needs right now. pic.twitter.com/8ixT5ZLjyc — Eric Feigl-Ding ?? (@DrEricDing) February 27, 2022

Zelenski presidente, dalla finzione alla realtà: la clip ‘profetica’

In queste ore la carriera di attore di Zelenski è particolarmente ricordata anche con una clip che lo mostra presidente dell'Ucraina quando ancora la realtà era lontana dalla finzione scenica. Nel seguente video tratto dalla serie tv Il Servitore del Popolo andata in onda dal 2015 al 2019, il personaggio interpretato da Zelensky, Vasily Petrovy? Goloboro?ko, riceve una telefonata dalla allora cancelliera tedesca Angela Merkel, che gli comunica l'ingresso dell'Ucraina nella Ue... Una scena che oggi appare quanto mai profetica.

I can’t wrap my mind around the existence of this clip. pic.twitter.com/1XvBYWlMxg — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) March 2, 2022

La storia d’amore con Olena Kijasko

Nel 2003 Zelensky ha sposato Olena Kijasko dopo otto anni di fidanzamento. I due erano compagni di scuola, ma all’epoca non si frequentavano. Solo dopo la fine del liceo si ritrovano e iniziano una relazione culminata nel matrimonio e nella nascita di due figli, Oleksandra, 18 anni, e Kyrylo, 9 anni. Olena Kijaško è stata anche autrice degli sketch del marito quando era un personaggio televisivo. Olena raccontò a Vogue, nel 2019, il legame con il marito sul set: “Preferisco stare dietro le quinte. Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell’ombra. Non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio carattere. Ma al momento opportuno so quando intervenire, in particolare per attirare l’attenzione del pubblico su questioni sociali importanti”.

Chi è la moglie di Zelensky Olena Kijasko

Nata a Kiev nel 1978, Olena Kijasko è architetta e scrittrice. Nel dicembre 2019 è stata inclusa al 30° posto tra le cento persone più influenti dell'Ucraina dalla rivista Focus. Diventata la First Lady dell'Ucraina con l’elezione del marito, Kijasko si è impegnata in prima persona per la riforma nutrizionale nelle scuole ucraine, ha avviato l'adesione dell'Ucraina all'iniziativa internazionale del G7 per stabilire pari diritti e opportunità per uomini e donne e di recente ha creato una piattaforma di dialogo tra gli Stati volta ad aiutare a risolvere i problemi umanitari in tutto il mondo.

Dopo l’inizio del conflitto, Olena si nasconde con i figli in una località segreta ed è riuscita ad incontrare il marito una sola volta: “Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere” ha scritto, “Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l’Ucraina”. È sempre molto attiva su Instagram dove conta più di 2 milioni di follower: “A causa dell'attacco di Putin, gli ucraini devono portare i loro figli nelle basi ogni notte e combattere il nemico sotto le mura delle loro case. L'Ucraina è un paese pacifico. Siamo contro la guerra e non abbiamo attaccato per primi” si legge a corredo dell’ultimo post.

Le foto Instagram di Olena Kijasko