Pasqua con allerta meteo, Italia spezzata in due: le nuove previsioni per Pasquetta

Italia spezzata in due tra maltempo e anticipo d'estate, con pioggia al Nord e caldo al Sud. Oggi allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia, mentre è gialla in altre 6 regioni: Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Attesi invece fino a 30 gradi in Calabria, Sicilia e Puglia.

Allerta maltempo al Nord oggi 31 marzo 2024

Pioggia e soprattutto vento forte, con raffiche superiori ai 70 chilometri all'ora, hanno caratterizzato la sera della vigilia di Pasqua a Milano. Una tromba d'aria si è verificata nel Varesotto. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per molti alberi caduti, cartelloni pubblicitari e insegne dei negozi divelte. Nessuno è rimasto ferito.

Per le prossime ore un'allerta maltempo è stata diramata dalla Protezione civile nelle regioni settentrionali dell'Italia, specie a Nord-Ovest. Arancione su alcune zone della Lombardia e gialla per aree di altre sei regioni: la stessa Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Veneto. L'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche.

Le previsioni per lunedì 1 aprile 2024, Pasquetta

Secondo le previsioni meteo degli esperti, le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate da una marcata instabilità con il primo caldo africano al Sud, mentre piogge e temporali portati dalle correnti atlantiche saranno protagonisti al Nord. L'intensificazione delle precipitazioni è prevista per la sera di Pasqua. Nevicate a quote superiori ai 1400 metri.

E a Pasquetta? La giornata di lunedì 1 aprile 2024 sarà caratterizzata, al mattino, da rovesci al Nord, in estensione soprattutto sulla Toscana, con schiarite nel pomeriggio. Nulla del genere al Sud, dove sarà un'altra giornata dal sapore quasi estivo. Ecco le previsioni dettagliate per Pasquetta fornite da 3bmeteo.com: