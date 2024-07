Allerta arancione e caldo da bollino rosso: che tempo fa fino a domenica sera e quando arriva il nuovo picco da 41 gradi

Afa e temporali, sono giorni complessi sul fronte meteo. Oggi è allerta maltempo arancione in Lombardia per il rischio di temporali e gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Bollino rosso, invece, per ondate di calore in 11 città, tra cui Roma, Firenze e Bologna. Ieri forte grandinata a Milano, dove chicchi di ghiaccio grandi come noci hanno causato danni diffusi alle auto e hanno persino lievemente ferito alcune persone. Una tromba d'aria nel Varesotto, è anche esondato il Lario a Como.

Caldo da bollino rosso

Per sabato 13 luglio sono 11 le città italiane valutate come "da bollino rosso" dal ministero della Salute: è il livello tre di allerta, quello più serio. Si tratta di Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Tutte erano state già interessate dalla stessa allerta anche ieri, fatto che aggrava i rischi per la popolazione. Caldo da bollino arancione a Bari mentre è giallo in nove altre città: Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona.

Le previsioni per oggi e domani

a coda di una perturbazione atlantica ha causato un netto peggioramento al Nord, con piogge e temporali che sabato saranno più frequenti, estesi e intensi dalla tarda mattinata su Alpi, Prealpi e medio-alte pianure. Possibili criticità locali legate a precipitazioni di forte intensità. Al Centro Sud è tutto diverso: prosegue indisturbato il dominio dell'anticiclone africano, alla base di condizioni di assoluta stabilità atmosferica e temperature ben superiori alla norma.

Secondo 3bmeteo.com, tra la notte e l'alba di sabato il tempo volgerà verso un rapido miglioramento sulle regioni di Nordovest, mentre gli ultimi rovesci tenderanno ad attardarsi su Triveneto e Lombardia orientale; prosieguo di giornata discreto, tra fasi soleggiate e annuvolamenti di passaggio, più compatti sull'area alpina (specie sulle Dolomiti) e a ridosso dell'Appennino ligure, con qualche isolato acquazzone temporalesco. Seguirà una bella domenica soleggiata per effetto del nuovo rinforzo dell'anticiclone, salvo ancora qualche residuo addensamento diurno in sviluppo a ridosso di Alpi e Prealpi. Temperature massime tra 29 e 33°C in Pianura Padana.

Le regioni centro-meridionali sperimenteranno un fine settimana di metà luglio stabile, soleggiato e decisamente caldo. Temperature ben al di sopra delle medie climatiche con massime diffusamente comprese tra 34 e 38°C, con notti molto umide.

Nuovo picco a metà settimana

Un nuovo picco di caldo è previsto poi su quasi tutta Italia tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio: l'estate "fa sul serio". Città come Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera schizzeranno verso i 41°C, secondo le previsioni de iLMeteo.it, ma anche a Roma toccare quota 38°C è un'ipotesi concreta. Nei prossimi giorni sarà possibile avere previsioni più dettagliate.