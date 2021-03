Meteo, l'ondata di freddo nel weekend: le previsioni e dove nevicherà

In varie regioni la neve cadrà a quote decisamente basse, anche in collina durante i rovesci più intensi. Altro che primavera. Sarà un fine settimana invernale su tutta Italia

Altro che primavera. Sarà un fine settimana invernale su tutta Italia, con freddo più intenso al centro-nord. Possibili nevicate a quote medio-basse soprattutto al centro-sud.

Ondata di freddo sull'Italia: le previsioni meteo

Nei prossimi giorni assisteremo al persistere di una ondata di freddo sull’Italia. "Colpa dell’alta pressione lontana sull’Atlantico che favorisce la discesa di venti freddi direttamente dall’Artico sull’Europa e infine anche sull’Italia” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “l’aria insolitamente fredda per il periodo interagirà con una bassa pressione sul Mediterraneo, responsabile di frequenti rovesci o anche temporali soprattutto al Centrosud, Sardegna e Sicilia. Saranno possibili anche locali grandinate ma soprattutto la neve cadrà a quote decisamente basse, anche in collina durante i rovesci più intensi. Nelle ore più fredde non esclusi fiocchi prossimi alla pianura sul medio versante Adriatico, tra Romagna, Marche e Abruzzo. Nel weekend, in cui tra l'altro cade l'equinozio di primavera, una perturbazione riporterà maltempo al Sud e parte del Centro ancora una volta con neve a quote molto basse specie sulle regioni centrali. Il Nord rimarrà più ai margini dell’azione ciclonica, ma con qualche rovescio comunque possibile, specie su Piemonte sud-occidentale, Liguria, Alpi, Prealpi e pianure del Nordest, anche in questo caso nevoso a quote molto basse.”

“Il gelo si farà sentire su Alpi, Prealpi e Appennino” – continua Ferrara di 3bmeteo.com – “in particolare sui settori alpini nel weekend le temperature notturne potranno scendere anche sotto i -10°C già dagli 800-1000m su alcune zone, in primis sulle Dolomiti e in Alto Adige. Valori simili non esclusi anche in alcune vallate appenniniche, in particolare nelle conche dell'aquilano, area di Norcia e Sibillini. Gelate tardive potranno manifestarsi anche in pianura, in particolare su Valpadana, ma pure nelle aree interne del Centro e del Sud laddove il cielo notturno riuscirà ad aprirsi e il vento calare. Un danno per la fioritura in alcuni casi anticipata dalla parentesi estremamente mite di inizio marzo".

Il freddo continuerà anche nella prima parte della prossima settimana (con apice del freddo questa volta più verso il Centrosud e neve sempre a quote collinari). Un addolcimento termico potrebbe intervenire solamente a partire dal 25-26 marzo.

La neve prevista nel weekend 20-21 marzo

La mappa delle possibili nevicate nelle prossime ore, per tutta la giornata di sabato:

La neve prevista sulle 24 ore di sabato dal modello HR su base ECMWF (Fonte: Giulio Betti/Twitter)