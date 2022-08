Nuova ondata di caldo africano: le previsioni fino a domenica 7 agosto

Fa caldo, ormai ci stiamo facendo il callo. Il ritorno dell'anticiclone africano sul'Italia è cosa fatta e si prospettano giornate bollenti, pur non raggiungendo gli estremi di luglio. Al Nord si torneranno a toccare 37/38°C in Val Padana, sul Centro poco meno, al Sud si scalderanno di nuovo la Puglia e la Basilicata fino alla soglia dei 38°C. Temperature intorno ai 35 gradi di massima anche in Sardegna e Sicilia.

Fino a venerdì il contesto sarà soleggiato e molto caldo, sulle zone alpine e prealpine è atteso il transito di qualche temporale. Più nel dettaglio, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, temporali sono attesi già mercoledì ma saranno in forma assai isolata. Giovedì invece gli spot temporaleschi pomeridiani o pre serali saranno più diffusi e potranno interessare gran parte dei settori alpini, soprattutto quelli occidentali e quelli orientali ma i fenomeni difficilmente si spingeranno oltre le zone prealpine. Venerdì è possibile una maggiore diffusione dei fenomeni e una maggiore energia degli stessi con la possibilità che si possano presentare a carattere intenso e raggiungere localmente anche le alte pianure. Sul resto della penisola cielo sereno.

Nel weekend cambierà poco. Le regioni del Nord più vicine geograficamente al centro di bassa pressione continueranno a risentire di passaggi instabili, anche perturbati, con temporali localmente forti stimolati da contrasti termici anche marcati, mentre il Centro ed il Sud saranno immersi nella matrice anticiclonica con caldo anche intenso, ma non estremo e nessuna precipitazione. Troppo presto per sapere che tempo farà a Ferragosto, ma secondo le prime tendenze durante la prossima settimana si potrebbe assistere a un ridimensionamento del caldo africano a iniziare dalle regioni settentrionali.