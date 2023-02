Gelo, burrasca e neve a bassa quota: allerta meteo in tre regioni

Come annunciato dai meteorologi, una nuova ondata artica sta per fare irruzione sull'Italia, portando un calo delle temperature, forti venti e precipitazioni nevose a bassa quota. La discesa di una struttura depressionaria dall’Europa orientale verso il Mediterraneo occidentale, fungerà da richiamo per masse d’aria fredda che, dai Balcani, investiranno la nostra Penisola. Nel frattempo un ciclone in formazione sulle coste nord-africane, in risalita verso la Sicilia, causerà un deciso aumento della ventilazione orientale sulle estreme regioni meridionali. Un quadro in evoluzione, come sottolineato dal Dipartimento della Protezione Civile in un avviso pubblicato sul proprio sito web.

Maltempo, l'avviso della Protezione civile

Il bollettino prevede dal mattino di domani, mercoledì 8 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta nella giornata di giovedì 9 febbraio. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sempre dalla tarda mattinata di domani, si prevedono nevicate fino al livello del mare su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise con apporti al suolo generalmente deboli, moderati al di sopra dei 200-400 metri; al di sopra dei 200-400 metri su Puglia settentrionale e Basilicata, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 500-700 metri su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 8 febbraio 2023, allerta gialla su Sicilia, parte della Calabria e settori dell’Abruzzo.

Quando finisce il freddo?

Il flusso gelido che potrebbe attenuarsi nel corso del fine settimana, come spiegato da Serena Giacomin, fisica-climatologa di Meteo Expert e presidente dell’Italian Climate Network: "Siamo in inverno e le fasi fredde fanno parte della normalità climatica che caratterizza la stagione, ma ormai l'inverno fa quasi notizia, abituati ad anomalie quasi sempre positive e quindi a un clima più caldo della norma".

"Da venerdì e in modo più deciso nel weekend dovrebbe interrompersi l’afflusso gelido nord-orientale, con un conseguente generale rialzo termico. - conclude Giacomin - Il fine settimana dovrebbe infatti vedere protagonista l'alta pressione estesa da nord a sud con prevalenti condizioni di stabilità atmosferica. Rischio nevicate a quote molto basse, anche di Pianura, nei settori più esposti alle correnti fredde, quindi regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia".