Maltempo: martedì 9 novembre allerta gialla in sei regioni

Martedì 9 novembre sarà un'altra giornata di maltempo. Il bollettino della Protezione Civile prevede allerta gialla in Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. La perturbazione colpirà dunque le regioni del Centro, del Sud e le due Isole maggiori: secondo 3BMeteo sono previsti rovesci e temporali a tratti forti la sera in Sardegna con possibili nubifragi sul versante tirrenico, nella prima parte della giornata anche in Sicilia. Insomma, sarà una giornata in cui servirà l'ombrello.

Allerta gialla in Sardegna

In Sardegna una nuova allerta meteo è stata emenata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata di domani, martedì 9 novembre. Sono attese forti piogge, in particolare sull'Iglesiente, il Campidano, il Flumendosa Flumineddu, la Gallura. L'allerta, dalle 15, è di criticità Gialla per rischio idrogeologico.

Maltempo in Campania e parchi chiusi a Napoli

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo di colore giallo fino alle ore 18 di domani martedì 9 novembre su tutta la Campania, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Saranno ancora possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione civile della Campania raccomanda "la massima attenzione dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e in particolare per frane e caduta massi, nelle zone più fragili del territorio anche in assenza di precipitazioni", e agli enti competenti "di mantenere in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi anche in linea con i rispettivi Piani comunali".

Parchi cittadini chiusi anche domani a Napoli. La decisione è stata presa dall'Amministrazione comunale alla luce della proroga dell'allerta meteo di livello giallo per fenomeni meteorologici avversi emanata dalla Protezione civile della Regione Campania. L'allerta meteo resterà in vigore fino alle ore 18 di domani, martedì 9 novembre. Sono previste possibili precipitazioni a carattere di rovescio e temporale di moderata intensità, con possibile raffiche nei temporali. I parchi cittadini resteranno chiusi per l'intera durata dell'allerta meteo.