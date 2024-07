Allerta arancione oggi per temporali: poi scocca "l'ora dell'afa"

Domenica sera forti temporali hanno colpito il Nordovest, per l'ennesima volta nelle ultime settimane. Nel pomeriggio una grandinata eccezionale aveva interessato l'Alessandrino, in serata tanta acqua sul Torinese. Disagi alla viabilità, anche in autostrada: in A21 grandine e vento hanno costretto alcuni automobilisti a fermarsi. Tutta colpa di una super cella temporalesca.

Un violento nubifragio ha colpito questo pomeriggio 7 Luglio 2024 parte della nostra provincia, accompagnato da grandine e forte vento.

Immagini impressionanti arrivano da Nichelino, in provincia di Torino, dove c'è stato un downburst, un fenomeno meteorologico temporalesco contraddistinto da intense raffiche di vento di tipo lineare che possono raggiungere anche i 120-130 km/h.

Oggi allerta arancione

Prosegue oggi l'allerta arancione per il maltempo in Lombardia, mentre è gialla in Trentino Alto Adige e in Piemonte.

Afa e caldo

Le temperature aumenteranno su tutta Italia giorno dopo giorno, con il caldo che culminerà tra giovedì e sabato, quando al Sud si potranno raggiungere punte di 40°C e oltre. Tra le città più calde potrebbero rientrare Foggia, Roma, Bologna e Firenze. Un po' meno caldo sulla Val Padana, con massime fino a 34°C giovedì a Milano, 33°C a Torino. Il caldo non risparmierebbe le località di montagna (35°C a L'Aquila tra mercoledì e giovedì). Le temperature minime potranno non scendere sotto i 23-24°C nelle città e in generale sui settori costieri, dando luogo alla cosiddette notti simil tropicali a causa dell'afa. Ma il disagio dell'afa sarà totale nelle ore serali, quando le temperature saranno ancora elevate, avendo da poco raggiunto i valori massimi, e inizierà ad aumentare il tasso di umidità, in particolare nei grandi centri urbani e lungo le coste.