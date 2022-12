Temporali e forte vento: allerta maltempo al Centrosud

Un nuovo vortice in arrivo dalle Baleari sta per abbattersi sulle regioni tirreniche centro-meridionali del nostro Paese, porterà precipitazioni sparse che, dal mattino di domani, si accentueranno, assumendo anche carattere temporalesco, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori costieri.

Allerta meteo per mercoledì 14 dicembre

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo che prevede, dalla mattina di domani, mercoledì 14 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie i settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 14 dicembre, allerta arancione sulle zone tirreniche centro-settentrionali della Calabria, allerta gialla sui restanti settori della Calabria, su Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Lazio, su parte di Abruzzo, Umbria, Toscana, Sardegna e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.