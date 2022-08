Arrivano i temporali: allerta meteo in otto regioni

Estate addio? Forse non del tutto, ma l'arrivo di una nuova perturbazione sull'Italia sta per determinare un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto nelle regioni del Centro Nord. Il maltempo si estenderà, nel corso delle prossime ore, a gran parte del Nord e parte del Centro, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede, già a partire dalla serata di oggi, martedì 30 agosto, l'arrivo di precipitazioni anche intense su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto, allerta gialla in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, parte di Toscana e Liguria e Piemonte.

Forti temporali in Lombardia e Toscana

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia segnala condizioni meteo caratterizzate da una certa instabilità anche sul nodo idraulico di Milano, dove è stata diramata un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali che potrebbero verificarsi dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto, e fino alla mattinata di domani, mercoledì 31 agosto. Allerta gialla anche per rischio idrogeologico e idraulico a partire dalla serata.

Codice giallo per temporali forti, con validità dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, mercoledì 31 agosto anche in Toscana, con l'allerta che riguarda l’Arcipelago, il tratto di costa compreso tra Versilia e Baratti e le zone immediatamente adiacenti interne. Per oggi, martedì, deboli infiltrazioni di aria fresca in quota favoriranno modeste condizioni di instabilità. Domani, mercoledì, instabilità un pò più accentuata e leggero calo della pressione. Nel pomeriggio di oggi, dalla tarda mattinata, possibilità di isolati temporali sulle zone interne centro settentrionali, in particolare sui rilievi, con occasionali forti raffiche di vento e grandinate. Domani, in mattinata, possibili temporali anche di forte intensità su Arcipelago e costa settentrionale, successivamente più probabili e frequenti sulle zone interne del centro nord della regione. Ancora possibilità di forti colpi di vento e grandinate.